《造星V》99號KC獲全民睇好預大熱倒灶 1號王鋒無懼被狙擊 想做Anson Lo 2.0

■王鋒獲粉絲自發組成約300人的「小蜜鋒」支持。

■KC希望決賽可以跟女友WinWin及舞團一齊演出。

■Jason Loi因為打鼓叻，700人粉絲團就叫「鼓東大會」，粉絲是鼓東，他是大鼓東。

■樂庭的粉絲團有500多人，名為「樂庭的奶酪世界」。

■瑞銘的粉絲團叫「反斗奇兵團」，以他自細鍾意的動畫命名。

■Adams由於有幾個fans club，每個約200人，所以暫時未定名。

■Kakit的300多人粉絲團，叫「聯群杰黨」，fans自稱黨員，他就是司令。

■20歲有把靚聲的53號樂樂（羅樂），王鋒睇好奪冠，可惜未能入十強。

《全民造星V》本周進入40強，早前《頭條日報》率先爆出十強名單，1號王鋒及99號KC（黃家灝）均大熱入圍。今次搵嚟兩位大熱門加甚有觀眾緣，「U21」（21歲以下）的21號瑞銘、79號Kakit和96號樂庭，還有澳門網紅81號Jason Loi，以及跳姣舞超好睇的49號Adams傾吓偈，王鋒及KC更輕洩總決賽的比賽內容，而因為60強比賽被26號阿澤公開投訴亂改舞步的王鋒好有抱負，講到明想做Anson Lo 2.0，不過佢被插冇道義遭網民洗版狙擊，演藝路唔易行喎。採訪：杜杜 攝影：孔子成功晉身十強，26歲的王鋒已計劃放棄做工程師專心入行，「明星夢唔係咁易實現，返工幾時都得，呢個機會只有一次，我好想向前行。」講到三甲人選，他睇好6號Taco得亞軍、KC得季軍，「Taco值得被看見，KC已經好多人見到佢，季軍都唔會減弱佢光芒。」至於冠軍他私心想留給未能打入十強的53號樂樂，仲講到眼濕濕，「佢好有抱負，又有實力，同埋好年輕得19歲，值得擁有更大舞台。」談到總決賽演出，他最希望可以跟Anson Lo同台，「佢出名跳唱勁，我擅長跳舞，唱歌仲要不斷學習。」王鋒坦言想跟AL步伐走跳唱路線，「第一步一定係跳唱歌手，之後再拍劇，但攞到叱咤新人獎先。」最終他希望開舞蹈學校，令跳舞更加普及。讚女友WinWin幫得手25歲的KC甫參賽已因WinWin男友身份受注目，但他否認「半邊仔」有着數，亦笑言「WinWin男朋友」已成為他名字，但他完全唔介意，「好開心大家透過我哋嘅表演或作品，留意到WinWin再留意到我。」他指WinWin不但是頭號粉絲兼啦啦隊，還有功能，「玩比賽好容易當局者迷，佢無論係經驗或者局外人都會畀到意見我。」講到十強演出，他最初搞笑話想跟參賽號碼同是99號的姜濤同台，「我哋砌個9999出嚟，哈哈！」當然真心想跟WinWin合作，「好想同我哋舞團一齊去經歷，唱歌就要再諗。」今次訪問的其餘6位參賽者都貼KC是三甲，他對被睇好笑言大家都唔想諗。「咁我更加唔會係冠軍，個個都覺得會贏，唔使投我跟住就冇票。」而他心目中冠軍是35號Tsoul、亞軍王鋒、季軍32號亨仔，「好想睇到純跳舞嘅人攞到冠軍，Tsoul入到十強齋跳唔唱歌都得，炸爆晒香港人；欣賞亨仔性格溫純，有好強聲音同體魄；王鋒跳得又唱得。」KC想入行另有目的，「希望用Artist身份出啲純跳舞嘅嘢，但我知唔急得，最終都係想跳舞再普及啲。」個個都想入行做藝人20歲的王瑞銘自知靠靚仔才能入圍，未來想成為全能藝人，「我冇嘢拎到出嚟，反而令我學習更加多，可以結合做個全能藝人。」19歲的Kakit（鄧家杰）生得木獨，其實好搞笑，好多網民都提議他開Channel做YouTuber，他覺得未是時候，「想喺呢行打滾吓先，攞多啲資源認識多啲人，擴闊視野，5年或者10年後再run自己 Channel。」未能打入40強的陳樂庭，雖然得19歲，但好清楚自己目標，「比較適合做男團，我實力未去到好似MC咁一個發展，好鍾意同夥伴去完成一樣嘢，一齊奮鬥嘅感覺。」講到香港巿場能否容納多隊男團，他就認為絕對有空間，「COLLAR好厲害，Lolly Talk都唔差，舞種再難啲就會有唔同巿場。」擅長打鼓的澳門過江龍23歲Jason Loi（雷濠權），乜都想試但會以歌手為重心，「我鍾意唱歌，呢兩年多咗寫歌，有啲人自彈自唱，我希望可以自打自唱。」本身是YouTuber的他亦會繼續拍片，「《造星V》時都有拍，想記錄當刻嘅嘢，大家睇完我嘅作品係開心，甚或影響其他人。」24歲Adams（何居倬）亦下定決心做跳唱歌手，「屋企人都好支持，呢行除咗實力，際遇都好重要，要天時地利人和。」