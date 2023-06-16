陳豪朱凱婷 獲頒TVB傑出員工獎

陳豪（Mo）與朱凱婷以得獎者身份出席TVB《2023年上半年度傑出員工嘉許計劃頒獎典禮》，Mo在台上勉勵大家要正能量，又笑言得獎是因為每日在電視城煮咖啡。問Mo得獎是否開心過得視帝？他笑言：「我前兩日和Aimee（陳茵媺）講我得獎，她反問我是最佳員工？我以為這個獎是內部的，所以得獎有不同感覺。」



朱凱婷原本在外地旅行，趕返港出席領獎，之後再去日本旅行慶祝。她最榮幸是與Mo一齊領獎，又指2人分別獲10位同事提名，感受獲公司各部門肯定。