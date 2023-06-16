潘杰寧打爛酒杯悟自我價值

「世界盃女神」潘杰寧、雲浩影（Cloud）及小薯茄成員童童，昨日出席活動分享失敗經歷。早前於社交網自爆去年結束3年婚姻的潘杰寧，於現場展示當年結婚禮物的酒杯，她指因打爛另一隻酒杯而有所覺悟，表示於社交網出post分享離婚一事，獲不少網民私訊指有類似經歷。談到回復單身，可有準備新戀情？她說：「有啲啦！而家唔諗太多，以前擺太多喺愛情，o依家會重視自己價值。」