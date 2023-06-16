車婉婉親證：才叔叔安詳離世

一代粵語片小生張英才日前離世，享年88歲。1950年入行的他，是粵語片、電視劇演員兼粵語配音員。早年曾與同為粵語片演員車綺芬有過一段情，因此一直有傳聞指車婉婉是張英才女兒，但雙方不曾承認父女關係。資深演藝人林蛟（蚊叔）曾接受傳媒訪問時稱：「婉婉係張英才個女，唔明點解佢唔認」。至於參加新秀入行的車婉婉，只曾透露父母在她小時候已經離婚，並不曾自爆身世。就張英才離世一事，車婉婉以短訊回覆：「才叔叔安詳離世，一切事情他的家人會安排，多謝大家關心。」前晚剛巧是TVB新劇《痞子無間道》煞科宴，但有份演出的車婉婉並未現身，就算連大合照都沒有拍攝，有指因為心情沉重原因，待傳媒採訪完畢後才抵達現場。