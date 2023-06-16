車婉婉親證：才叔叔安詳離世

早年曾與同為粵語片演員車綺芬有過一段情，因此一直有傳聞指車婉婉是張英才女兒，但雙方不曾承認父女關係。資深演藝人林蛟（蚊叔）曾接受傳媒訪問時稱：「婉婉係張英才個女，唔明點解佢唔認」。至於參加新秀入行的車婉婉，只曾透露父母在她小時候已經離婚，並不曾自爆身世。就張英才離世一事，車婉婉以短訊回覆：「才叔叔安詳離世，一切事情他的家人會安排，多謝大家關心。」
前晚剛巧是TVB新劇《痞子無間道》煞科宴，但有份演出的車婉婉並未現身，就算連大合照都沒有拍攝，有指因為心情沉重原因，待傳媒採訪完畢後才抵達現場。
熱門行山景點、有過百年歷史的馬鞍山「茅坪藤王」，日前懷疑被人惡意破壞，主幹伸延枝幹無一倖免，幾乎被切斷，切口多達十多處，有環保組織形容是「經脈盡斷」。有學者則指，「藤王」非常罕見，保育價值極高，估計疑...
2023-06-16
大熊貓「丫丫」4月從美國返回中國後，備受民眾關注。北京動物園周三在微博發佈「丫丫」的最新影片，飼養員為「丫丫」準備了竹筍，「丫丫」悠閒自在地吃了起來，相當愜意。距離本月6日，「丫丫」影片更新已經過去一...
2023-06-16
杭州第19屆亞運會進入100日倒數，採集聖火儀式昨早在良渚古城遺址公園舉行，有19名採火使者參與。他們登上台階，在裝有凹面鏡、外圈採用良渚玉璧造型的裝置前，成功點燃採火棒。儀式結束後，線上火炬傳遞活動...
2023-06-16
全新盤接連推售，恒基旗下啟德HENLEY PARK亦部署推售，發展商表示項目將於日內上載樓書，短期公佈首張價單，料月內進行首輪銷售。恒基物業代理營業（一）部總經理林達民表示，項目將於日內上載樓書，短期...
2023-06-16
恒隆集團（010）及恒隆地產（101）董事長陳啟宗預期，未來1至3年香港樓市將回升，並相信即使美國繼續加息，對樓價影響亦不大。陳啟宗又指港資流走到新加坡是愚蠢決定，相信這個趨勢已近尾聲。對於美國聯儲局...
2023-06-16
法國前鋒基利安麥巴比近日通知巴黎聖日耳門不會續約而陷入風波，他在周二解釋此舉是不想影響季前備戰，想專心球會及國家隊比賽。此子表明心跡後，今晚歐洲國家盃外圍賽B組第3輪於中立場鬥直布羅陀勢全力數胡，有望...
2023-06-16
《全民造星V》本周進入40強，早前《頭條日報》率先爆出十強名單，1號王鋒及99號KC（黃家灝）均大熱入圍。今次搵嚟兩位大熱門加甚有觀眾緣，「U21」（21歲以下）的21號瑞銘、79號Kakit和96號...
2023-06-16
炎炎夏日，家家戶戶都開冷氣消暑，為了讓室溫更均勻和慳電，不少人同時開動循環扇將冷風吹到不同角落，但消委會測試12款循環扇，發現8款樣本的安全測試不達標，其中4款絕緣距離不足，增加觸電的風險；2款物料阻...
2023-06-16
昨晚賀賢憑「管之友」、「武千帥」和「馬爾代夫」三W，並且成為練馬師王。而何澤堯憑「歡樂至寶」和「舞林密碼」起孖，另加兩亞兩殿，於第八場後提前成為騎師王。至於木球會錦標則由沈廄「雪勇神駒」捧走。 ...
2023-06-16