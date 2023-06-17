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田徑朴寶劍 KOL沈靖喬 大熱晉身ACE決賽

2023-06-17 列印
■Ching Q（中）憑豐滿上圍及蛇腰吸睛入圍。
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「美容教主」唐安麒與韓國社長合辦Ace Entertainment，打造《2023 ACE演藝模特大賽》準決賽日前圓滿結束，當中以「Face of Hong Kong（FOHK）模特組」的戰情最激烈，總決賽將在7月舉行。19歲田徑界香港飛人「田徑朴寶劍」Kingsum姚敬琛及KOL沈靖喬（Ching Q），分別以陽光味及豐滿上圍入圍。

今年評判團陣容強勁，大會首席執行官唐安麒博士邀得曾培育BTS成員V的著名藝術學院教育總監Cho Jae Woon及大灣區傑出企業家蔡加敏等出任評審。FOHK模特組冠軍獲安排直送韓國接受模特訓練，代表香港參加韓國模界年度盛事《Face of Asia》，跟來自韓國、日本及泰國等地的模特新星爭總冠軍。■唐安麒博士（左四）及大灣區傑出企業家蔡加敏（左三）與FOHK男入圍者合照。
■唐安麒博士（左四）及大灣區傑出企業家蔡加敏（左三）與FOHK男入圍者合照。
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