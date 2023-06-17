今年評判團陣容強勁，大會首席執行官唐安麒博士邀得曾培育BTS成員V的著名藝術學院教育總監Cho Jae Woon及大灣區傑出企業家蔡加敏等出任評審。FOHK模特組冠軍獲安排直送韓國接受模特訓練，代表香港參加韓國模界年度盛事《Face of Asia》，跟來自韓國、日本及泰國等地的模特新星爭總冠軍。
田徑朴寶劍 KOL沈靖喬 大熱晉身ACE決賽
今年評判團陣容強勁，大會首席執行官唐安麒博士邀得曾培育BTS成員V的著名藝術學院教育總監Cho Jae Woon及大灣區傑出企業家蔡加敏等出任評審。FOHK模特組冠軍獲安排直送韓國接受模特訓練，代表香港參加韓國模界年度盛事《Face of Asia》，跟來自韓國、日本及泰國等地的模特新星爭總冠軍。
高層鞠躬 設委會查事故起因 向亡嬰家屬致歉 威院認臨牀有缺失
威爾斯親王醫院周二發生早產嬰兒死亡事故，在輸注強心藥物期間，因輸注管活栓未有開啟，最終離世。院方昨交代事件，行政總監鍾健禮承認臨牀處理有缺失，向家屬及公眾鞠躬致歉，院方會負起醫療責任。兩位涉事護士有超...
2023-06-17
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稱建立中美關係需靠民間 習近平：蓋茲是中國的老朋友
國家主席習近平昨日在北京會見微軟創辦人蓋茲，是習近平近年首次與外國企業家單對單會晤。習近平讚揚蓋茲積極參與中國發展事業，指對方是他今年見到的第一位美國朋友，認為中美關係基礎是在民間。習近平昨在釣魚台國...
2023-06-17
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美潛艇抵南韓同演練 反制北韓
美國海軍核動力潛艇「密歇根號」昨抵達南韓釜山港，是美軍巡航導彈核潛艇自2017再度訪韓。在密歇根號訪韓期間，韓美海軍將舉行聯合特戰演練，以反制北韓的挑釁行為。可搭載150枚戰斧巡航導彈的密歇根號訪韓。...
2023-06-17
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HENLEY PARK變速下周開價
恒基旗下啟德HENLEY PARK以快打慢，發展商積極部署開售，預計下周初上載樓書，隨即部署開價，料端午節假期前公佈首張價單，月內進行首輪發售。恒基物業代理營業（一）部總經理林達民表示，HENLEY ...
2023-06-17
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內地擬推措施撐經濟 恒指漲211點越2萬關
內地有望推出重大刺激措施振經濟，加上美國國務卿布林肯訪華或紓緩中美關係，隔晚美股3大指數抽升，A股3大指數亦高收，帶挈港股昨日曾大漲逾300點，恒指重上2萬點大關，收升211點，報20040點，兩日漲...
2023-06-17
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披比利時戰衣特別醒 護國神兵
盧卡古上周於歐聯決賽因錯失黃金機會而被炮轟，事隔一周轉換身份變成比利時中鋒，可望重振雄風。事關這名30歲射手於國家隊效率高企，過去2場國際賽轟入4球，今晚歐洲國家盃外圍賽F組主場對遇強即屈的奧地利，勢...
2023-06-17
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金髮Julianna憑「韓氣」突圍 趙穎琪谷胸搶鏡Michelle行甜美風
《2023香港小姐競選》第二輪面試，昨日在將軍澳電視城進行，一眾參賽者悉心打扮到場，當中有不少佳麗身形高挑，而且更以低胸裙成功搶鏡。有不少參賽者背景非一般，去年曾參選過的今年也再來挑機，藝人趙璧渝妹妹...
2023-06-17
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李純恩 - 慎不了言慎聲｜好好過日子
這天看小美在網上引用了歌曲《沉默是金》裏的兩句詞：「是非有公理，慎言莫冒犯別人！」小美說這兩句實在是真實而雋永，我們由兩歲開始學說話，卻用了一生去學習慎言，每天修行一點，把自己的人生料理好些。慎言是一...
2023-06-17
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賀賢三W封王最帥
昨晚賀賢憑「管之友」、「武千帥」和「馬爾代夫」三W，並且成為練馬師王。而何澤堯憑「歡樂至寶」和「舞林密碼」起孖，另加兩亞兩殿，於第八場後提前成為騎師王。至於木球會錦標則由沈廄「雪勇神駒」捧走。 ...
2023-06-16
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