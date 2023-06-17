任睇No.1
  • 26º
  • 93%
  • 2023年6月17日 星期六
熱門： 消委會樂建居林作小一派位結果消費劵

日報新聞 > 娛樂

奧斯卡影后格蓮黛積遜離世享年87歲

2023-06-17 列印
■格蓮黛離世，令不少圈中人惋惜。
Previous Next

兩屆奧斯卡影后兼英國老牌女星格蓮黛積遜，前日於倫敦家中在家人陪伴下與世長辭，享年87歲。經理人發表聲明透露她病了一段短時間，並提及格蓮黛最近剛完成與老牌男星米高堅合作的新片，米高堅回應拍檔死訊時讚揚對方是其中一名最偉大的電影女演員。格蓮黛於1936年出生於英國，加入影壇後的代表作有《風月寶鑑》、《血腥星期日》及《偷情俏冤家》等，先後4度獲提名奧斯卡最佳女主角，其中憑《風》與《偷》片兩度封后。
想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
下載星島頭條App
hd