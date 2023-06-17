奧斯卡影后格蓮黛積遜離世享年87歲

這天看小美在網上引用了歌曲《沉默是金》裏的兩句詞：「是非有公理，慎言莫冒犯別人！」小美說這兩句實在是真實而雋永，我們由兩歲開始學說話，卻用了一生去學習慎言，每天修行一點，把自己的人生料理好些。慎言是一...

2023-06-17