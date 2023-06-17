金髮Julianna憑「韓氣」突圍 趙穎琪谷胸搶鏡Michelle行甜美風

■藝人趙璧渝陪同妹妹趙穎琪到場。

■Michelle由2017年度港姐冠軍雷莊𠒇提名參賽。

■莊子璇（Hilary）第二次面試，被指跌Watt。

■Julianna表示成功入圍會染返黑髮。

■黎佩琳做過娛樂記者，更訪問過劉青雲。

■王怡然一襲白衣，好清純。

■穿低胸裙的Silvia，落的士時盡顯驕人身材。

■吳詠婷不經意俯身，大晒「事業線」。

■譚筱白打扮狂野，自言唔怕出位。

《2023香港小姐競選》第二輪面試，昨日在將軍澳電視城進行，一眾參賽者悉心打扮到場，當中有不少佳麗身形高挑，而且更以低胸裙成功搶鏡。有不少參賽者背景非一般，去年曾參選過的今年也再來挑機，藝人趙璧渝妹妹趙穎琪、雷莊𠒇提名的Michelle繼續成為焦點。趙穎琪在姊姊趙璧渝陪伴下到場，趙璧渝指上次首輪面試要開工，故未能陪妹妹面試，由於昨日放假才可陪她出席，為她打氣。談到妹妹谷胸晒身材，趙璧渝表示跟妹妹一起挑選，亦不覺好進取，只是盡量突出優點，也有提醒她多點笑容。另外，參賽者Michelle由2017年度港姐冠軍雷莊𠒇提名，她表示雷莊𠒇有看她面試，大讚她表現不錯。Michelle又指自己要多做gym，自覺打扮不算性感，只是行可愛和甜美風。吳詠婷豪晒「事業線」染一頭白金髮的Julianna一身韓星造型，有點謝婷婷和蔡思貝的氣質，貼身裙暗藏有料身材，她表示若成功入圍就會染返黑髮，亦接受剪短髮。吳詠婷（Anna）身穿黑裙晒「事業線」，她表示獲得黃竣鋒提名參選，談到穿着泳裝見評判，她表示事前有做健身運動同減肥，更減了3公斤，雖然一日吃足三餐，但戒吃澱粉質。王怡然（Lynn）、王敏慈同賀怡雯（Lea）不約而同齊齊到場，3人表現老友。王敏慈對於被指貌似范冰冰，她笑言覺得對方好靚，反而自己不及對方靚，不過對入圍有信心。27歲的黎佩琳透露從事鋼琴老師及娛樂記者，更曾經訪問過劉青雲，又指參選原因是想挑戰自己，並獲得演藝學院老師提名她參選。Cherry自備午餐面試譚筱白去年參選港姐面試，今年捲土重來，化了狂野妝容的她表示不怕出位，造型方面自己諗，談到港姐未必接受誇張妝容，她表示會取得中間位置。27歲的石曉潔（Silvia）身穿低胸裙，落的士時盡顯驕人身材，她表示從內地來港已有6年多，坦言自覺優勢皮膚夠白同斯文。年僅18歲的Hanna表示剛考完DSE，坦言有信心入圍，上次評審有建議她練習粵語，她有跟同學交流，令她有所進步。身穿黑色連身裙的Cherry自備午餐，笑言上次食燒賣好肚餓，有信心入圍。