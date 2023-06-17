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拖篋Valerie被追訪甩鞋超尷尬

2023-06-17 列印
■Valerie被記者追訪時，一度甩鞋令人笑爆嘴。
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  昨日第二輪面試，出現不少騎呢場面，其中最搞笑是拖着行李箱兼一身運動服打扮的Valerie，她到場時未知是否見到記者太緊張，意然搞到甩掉波鞋，令她好尷尬。至於在一眾靚女中亦有另類佳麗如漆黑中的螢火蟲一樣，令人有深刻印象，例如以超街坊Look面試的KK、中式旗袍配搭喱士襪涼鞋的網紅33，都令人眼前一亮。■KK面試的打扮真係好隨意。
■KK面試的打扮真係好隨意。
■網紅33的配搭，令人眼前一亮。
■網紅33的配搭，令人眼前一亮。
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