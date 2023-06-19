《中年好聲音》一出 AI難爭鋒

■《中年好聲音2》海選，吸引大批喜歡唱歌的歌手追夢。

■3場《中年好聲音夢想成真演唱會》，令一眾歌手圓夢。

■「AI尹光」成為近日網上的熱爆話題。

近日樂壇熱話，莫過於「AI尹光」的出現。有人用人工智能模仿尹光「廟街式」口腔，唱出《一人之境》。網民即時驚為天人，歌曲瞬間在網上洗腦式轉播，筆者大大話都收到三五位豬朋狗友分享，他們更言之鑿鑿聲稱是歌星末路云云。聽完之後「先是嚇一跳，然後得啖笑」，綽頭無疑十足，但都只能講一句「少年，你太年輕了」，筆者夠膽講一句，AI絕不能取代有血有肉的歌手。AI無感情難打動觀眾有人或者不認同，筆者就以早前「小兵立大功」TVB的《中年好聲音》為例，論述原因。《中年》能夠在7天跨平台總收視創出27.3點的佳績，參賽歌手在節目中表現出的努力同進步，固之然是吸引觀眾追看的原因，但更為人津津樂道是參賽歌手背後的故事。一班被視為underdog的歌手，為追逐多年的夢想，放手一博本身已非常勵志。冠軍周吉佩年輕時出過唱片，踏入中年已經是一子一女之父，為參加比賽，同老婆嘈過不下數次，為的只是圓夢。已是兩子之母的李佳，從來沒有放棄當歌手的夢想，毅然由英國移居香港，就是要繼續燃燒心中那團火。年紀最大的吳大強Bill哥，從來沒有因為年紀，減少他對音樂的熱愛，以71歲高齡去追夢，證明不是後生仔專利。試問就算多高端的AI，都運算不出這些真人真事真感情，可以打動聽眾啩。尹光本尊都講過，做出來的聲音所缺少的就是一份情感，其中包含個人閱歷及感受，都是有血有淚。就簡單一個追夢，已遠勝幾許AI，亦因為追夢，當宣佈《中年》舉行第2季時，早一個星期吸引了近千人到TVB參加海選面試，引發出哄動。連帶無線娛樂新聞台的直播，在網上有超過40萬人次收看，破了紀錄，足足是第1季的5倍有多。《中年》參賽者工作不斷《中年》愈做愈成功，除了節目本身吸引，亦因為參賽者睇到「出路」，吸引有能者參加。影圈前輩經常都講，一部好電影就是要給觀眾看到希望。TVB在《中年》after show的配套上有極完善和精心的鋪排，先是參與者接連的商演，又有剛完成的3場《中年好聲音夢想成真演唱會》，日前還出席《獎門人I Love 爸爸感謝祭》的錄影，節目在前晚播出。據知，TVB眼見演唱會成功，有意將概念推廣到社區，到時一班《中年》歌手會落區搞社區演唱會，近距離同市民接觸。提供免費娛樂是TVB開台的初心，製作節目贏收視之餘，亦肩負社會責任及回饋社會之心。所以今個星期六舉行的《中年好聲音2》第2輪海選面試，又會是場盛大的嘉年華。