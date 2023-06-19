Nicole被小妹妹誤當韓星 洪永城等足18年終踏足亞馬遜

■洪永城等人在兩名導遊兼保安陪同下，進入雨林區。

■搭船去聖塔倫時，3人因斷網而「與世隔絕」。

■Nicole被當地女孩誤認是韓星。

■可以進入亞馬遜雨林拍攝，3人都好興奮。

■洪永城與JB在亞馬遜河暢泳。

■JB獲巴西美少女抱抱兼錫面珠。

J2（82台）全新旅遊節目《阿媽唔信我去亞馬遜》，由洪永城（Tony）帶領兩名J2er胡美貽（Nicole）及布樂文（JB）擔任主持，本周他們走進亞馬遜熱帶雨林尋幽探秘。Tony坦言自己等足18年終圓夢，可以踏入亞馬遜雨林。為了前往亞馬遜雨林，攝製隊離開瑪瑙斯後坐了34小時船去聖塔倫，坐船期間更因斷網而「與世隔絕」。為打發時間，JB以「魷魚絲」以物易物，結果「換來」巴西美少女抱抱兼錫面珠，JB事後指自己本身人緣不俗，只是不知為何今次出trip特別誇張：「我喺兩、三個禮拜結識到4至5個女仔，真係預計唔到，可能我一直搞錯market，我應該去南美發展。」Nicole則主力找船上乘客自拍，甚受男士及小朋友歡迎，更被小朋友誤認是韓星。談到坐船難忘事，3人異口同聲表示是船上劣食，Nicole說：「喺船上面，每日最恐懼嘅時間就係放飯，意粉冇味、黑豆同飯又好似唔熟咁。」獲帶刀導遊護駕入雨林不過真正戲肉當然是殺入熱帶雨林後，攝製隊在兩名配備了刀的導遊兼保安陪同下進入雨林區，Tony表示亞馬遜叢林其實危機重重：「有豹啦、小鱷魚，同埋好多有危險性嘅野生動物，所以要有槍同刀傍身，同埋要有保安保護住先可以行入去，亦唔可以亂摸嘢。」Tony續指是次拍攝其實困難重重，但絕對值得，皆因走訪亞馬遜是他等了足足18年的夢︰「當年入行，第一個諗住做但做唔成嘅旅遊節目，就係亞馬遜。嗰時嘅構想係我着住皮褸、孭住背囊、攞住火把尋找古代文明之源，順便尋寶，呢件事冇準備一世都預備咗大半世。」Tony又預告會與JB齊齊跳入亞馬遜河，作終極自我挑戰。