《魷魚遊戲2》公佈卡士 姜河那任時完強勢加盟

另外，Netflix亦公開一段韓劇韓片大晒冷的前導預告，剪輯了多部矚目新作的片段，包括朴敘俊與韓韶禧合演的《京城怪物》，安孝燮、全汝彬合演的「韓版《想見你》」《走進你的時間》等。
至於人氣劇集《怪奇物語》即將踏入第5季，亦即最後一季，《未來戰士》系列女戰神蓮達咸美頓今季將會加入演出，臨別秋波仲有猛人壓軸，令劇迷更為期待。
政府收回粉嶺高球場建公營房屋的計劃，正在城規會審議，擬於今年10月初在高球場舉行「沙特阿美石油團體系列賽（ATS）」的賽事總監Victoria Jones，亦罕有地親自來港出席，表態反對建屋計劃。她接...
2023-06-19
去年旅居日本的阿里巴巴集團創辦人馬雲，繼今年3月在杭州亮相後，近日出席阿里巴巴全球數學競賽決賽。馬雲現身的消息一出，話題再度衝上微博熱搜榜。內媒報道，今年阿里巴巴全球數學競賽，來自19個國家的685位...
2023-06-19
尋求斡旋俄烏衝突的非洲和平代表團，周六從基輔轉抵聖彼得堡與俄羅斯總統普京會晤。普京歡迎代表團採取持平立場，強調俄羅斯從來沒有拒絕和談，願意與尋求和平的各方進行建設性對話。普京周六在聖彼得堡的康斯坦丁宮...
2023-06-19
恒基旗下啟德HENLEY PARK以快打慢，發展商積極部署開售，預計下周初上載樓書，隨即部署開價，料端午節假期前公佈首張價單，月內進行首輪發售。恒基物業代理營業（一）部總經理林達民表示，HENLEY ...
2023-06-17
美國聯儲官員再放鷹，美股三大指數上周五齊收跌，而港股上周五則重上2萬關口，大市成交額衝高至逾1754億元。有分析指，恒指今日有機會低開，短期支持位為19700點，阻力位介乎20300至20500點水平...
2023-06-19
英格蘭右閘阿歷山大阿諾特上場歐洲國家盃外圍賽推前任中場，表現出眾更攻入世界波，各界認為他在新位置會有更佳發揮。然而英軍中場競爭激烈，這名新三獅10號今晚歐國外C組第4輪主場對北馬其頓，勢再交出士哥坐穩...
2023-06-19
提醒姜濤找數 期待合唱《你阿媽大減價》 近日「AI尹光」cover姜濤的《Dear My Friend,》及林家謙《一人之境》等歌曲成為全城熱話，帶挈74歲的尹光被封「光B」，網民齊讚「AI尹...
2023-06-19
近日輸入外勞討論鬧得沸沸騰騰，政府公布「補充勞工優化計畫」，一口氣放寬26項工種輸入外勞，並准引進2萬名外地勞工。儘管特首已表明此措施是輔助性而非永久性，仍難釋勞工界疑慮，連日紛紛出來表態。今年來，優...
2023-06-19
昨日舉行季內第三次黃昏賽，潘頓憑「嘉應獎昇」、「包裝伯樂」、「晶晶日上」和「威力奔騰」四W，並且成為騎師王；而「嘉應獎昇」和「威力奔騰」的練者賀賢另贏「澳華威威」，中三元兼成為練馬師王。至於羅富全勝出...
2023-06-19