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《魷魚遊戲2》公佈卡士 姜河那任時完強勢加盟

2023-06-19 列印
■姜河那與任時完加入《魷魚遊戲2》。
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Netflix舉行年度影迷盛典「Netflix Tudum」，公開多部話題作品的前導預告及最新猛料，包括正式官宣《魷魚遊戲2》的卡士，除了有李政宰、李秉憲、孔劉、魏嘏雋等原有班底回歸之外，任時完、姜河那、《黑暗榮耀》朴成勳、梁東根都會參演，卡士更為強勁。

另外，Netflix亦公開一段韓劇韓片大晒冷的前導預告，剪輯了多部矚目新作的片段，包括朴敘俊與韓韶禧合演的《京城怪物》，安孝燮、全汝彬合演的「韓版《想見你》」《走進你的時間》等。

至於人氣劇集《怪奇物語》即將踏入第5季，亦即最後一季，《未來戰士》系列女戰神蓮達咸美頓今季將會加入演出，臨別秋波仲有猛人壓軸，令劇迷更為期待。任時完
任時完
■蓮達咸美頓為《怪奇物語》第5季助陣。
■蓮達咸美頓為《怪奇物語》第5季助陣。
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