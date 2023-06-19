後生都Like■連後生女都like尹光，「光B」呢期好紅。

大叔粉絲■自認係尹光fans嘅大叔，竟唱錯《我向你求婚》。

合作開騷■尹光應邀欣賞《Revisit張敬軒演唱會》，軒仔在台上邀請尹光齊開騷。

保錡合唱■ViuTV節目《MM730-Auntie 妳好》中，尹光同保錡搞笑合唱《少理阿爸》！

AI尹光■有網民將尹光過去演出片段，結合AI尹光把聲「翻唱」姜濤歌曲《Dear My Friend,》。

軒仔至愛■AI尹光翻唱《一人之境》點擊已超過79萬次，張敬軒好鍾意，仲話一瞓醒就要聽。

勵志歌曲■尹光新歌《掂》叫人努力向上，唔好hea。

提醒姜濤找數 期待合唱《你阿媽大減價》近日「AI尹光」cover姜濤的《Dear My Friend,》及林家謙《一人之境》等歌曲成為全城熱話，帶挈74歲的尹光被封「光B」，網民齊讚「AI尹光」為歌曲注入靈魂，連原唱都話好好聽。人老心不老的正版尹光，表示願意跟任何後生歌手crossover。另外，對於姜濤有興趣邀他任個唱嘉賓，中環拍宣傳片同時追黃鴨的「光B」，提醒姜濤記得找數，更想跟他齊唱《你阿媽大減價》，「佢係一線歌星咁出名，我呢啲中游嘅，梗係要抽水upgrade自己啦。」 採訪：方騫平 攝影：譚志光變身大忙人的尹光成為傳媒焦點，本周三（14日）下午，他於中環摩天輪拍新歌《掂》宣傳片，《星島頭條》記者現場測試光哥人氣，見他由中環碼頭行到IFC，沿途都被年輕男女偷影，甚至要求合照，最搞笑有位大叔笑晒口說：「我梗係識佢，『廟街歌王』嘛……」語畢唱出《我向你求婚》，見慣世面嘅尹光溫柔更正：「呢首係羅家英嘅歌。」好彩大叔都過到關唱返啱尹光啲歌。姜濤唱歌好溫柔好好聽因為「AI尹光」，尹光被封「光B」跟「姜B」（姜濤）睇齊，「光B」唔覺自己hit咗，工作亦冇特別增加，「本身都唔知乜嘢叫AI，聽完『AI尹光』啲歌覺得幾得意及好笑，有啲似少少我粵曲腔口。」對於姜濤大讚「AI尹光」唱得好過他，尹光話冇可能：「咁出名嘅歌星，有咁多『姜糖』，又係原唱者點會唱得唔好聽呀？我聽返原曲，原來佢唱歌好溫柔，唱得好好聽。」他認為姜濤咁講係尊重前輩：「正如搵第二個唱我嘅《荷里活》、《少理阿爸》梗係冇我咁好啦。」問到會否向姜濤宣戰，挑戰《Dear My Friend,》？光哥即說：「如果佢咁畀面我，真係『找數』請我做佢個唱嘉賓，我就為佢而唱，大家一齊唱吓。」光哥更想姜濤唱返佢嘅首本名曲《荷里活》、《你阿媽大減價》，但擔心對方有偶包被拒：「我形象搞笑，但佢咁斯文唔知肯唔肯唱呢？」想拎最令香港人開心獎尹光自言就算推job都會優先mark期畀姜濤：「因為佢真係出名，要抽佢多少水，upgrade吓自己啦。」光哥眼中嘅姜濤屬一線歌星，而他只係處於中游位置，唱咗53年歌算對自己有個交代，「唱到今時今日唔係為搵食，因為鍾意唱歌，唔敢講係勁，我呢個年紀希望keep住健康，一路唱歌畀大家聽，下月仲做粵劇演唱會。」有心有力的光哥唔知自己有冇資格角逐樂壇獎項，但有獎畀佢一定會攞，笑言：「真係有會開心，點解唔要？（樂壇欠你一個獎項交代？）哈……可以咁講啦，咁我都攞過『鑽石真歌手獎』，通常情歌獲獎，唔輪到我呢啲唱警世歌及反映社會現實嘅歌星，畀個《最令香港人開心歌曲獎》都好呀！」希望同後生歌手Crossover尹光經驗之談，寄語年輕歌手唔好偷懶扮死，記住「天下無難事，只怕有心人」，所以新歌《掂》都係提醒年輕人要發憤，唔好怕辛苦：「以前屋企人喺越南開戲院，家境富裕，直至70年代隻身嚟香港辛苦咗多年，尤其要苦練國語歌。」對於姜濤經常被取笑肥仔都屬小事，尹光仲撐姜濤：「肥瘦冇所謂，最重要健康，o依家好多人肥，我喺1993年做《帝女花》時更肥啦，當時人人都笑我，咪由人笑囉。」另外，光哥跟保錡合作後感過癮，有見新一代歌手各有長處，決定由o依家開始來者不拒，樂意同任何年青歌手crossover，提醒完姜濤找數，仲記得軒仔，「如果張敬軒同我合作做騷，我哋會合唱《酷愛》。」