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發哥北京谷新戲 與100對親子檔齊跑步

2023-06-19 列印
■發哥開跑前，先帶領大家做熱身運動。
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周潤發新片《別叫我“賭神”》將於6月29日上映，亦是發哥罕有扮演父親的作品，適逢昨日父親節，電影主創團隊包括發哥、發嫂（陳薈蓮）及女主角袁詠儀等出席北京「父親節親子跑」活動，並與100對父子、父女同行跑步5公里。

開跑前，發哥帶領一眾跑友齊齊熱身，更即場分享跑步心得，笑言：「在戲中飾演的吹水輝很愛賭，但今日跑完以後，就不愛賭了！」

發哥透露：「我很久沒拍過關於父子情的電影，故事本身有教育意義，而且劇情又牽涉到運動，這正是我專長。編劇莊文強寫這個劇本的時候，每個細節都環環相扣，所以他寫到這些關於人的情節，都很感人！」■發哥與100對父子父女一齊跑步，慶祝父親節。
■發哥與100對父子父女一齊跑步，慶祝父親節。
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