蔡徐坤獲基仔捧場兼即場教廣東話

■古巨基讚蔡徐坤在台上是萬人迷。

內地人氣歌手蔡徐坤前晚在亞博館Arena舉行演唱會，不少內地歌迷捧場。開場前大會開咪呼籲歌迷後退但未見成效，原來有人暈倒，突然蔡徐坤親自開咪叫歌迷後退，隨即全場歡呼，最終延遲15分鐘開騷。前晚古巨基攜太太捧場，基仔指7年前已認識追夢的蔡徐坤，讚他現在是舞台上的萬人迷，即場教他以廣東話說：「ikun（粉絲暱稱）我永遠都咁愛你哋！」蔡徐坤受訪時談到認識古巨基多年，很久沒見面故邀他睇騷，想跟他合作，每次唱K都點唱對方的《情歌王》。問到想合作的香港新生代歌手，蔡徐坤說：「我是old school的人，今天問我，我一定說古巨基！」