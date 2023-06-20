捲性騷擾醜聞直播道歉 黃子佼攬炒式爆料後自殘送院

■黃子佼與孟耿如婚後育有一女。

■孟耿如在醫院門外被記者追訪。

■范曉萱、阿雅、大S及小S一直都好老友，現同捲入吸毒風波。

■吳宗憲稱要向黃子佼提告。

台灣#metoo性騷擾事件持續發酵，繼許傑輝、黃健瑋及宥勝後，著名主持人黃子佼昨日遭女網民爆出在10年前曾被對方強吻兼呃影裸照！其後黃子佼在FB直播道歉，同時又以攬炒方式，點名爆出多位演藝界藝人的「醜聞」，震撼整個娛樂圈！在直播片中，黃子佼道歉後就開始提到演藝圈還有許多人都做過不對的事情，更開名表示大S（徐熙媛）及舊愛小S（徐熙娣）有吸毒嗑藥問題。黃子佼提到第一次去韓國印象很差，因為是被大小S帶去的，「大S跟光頭（具俊曄）在一起，在一個飯店嗑藥！」自己在被迫下不得不跟着吃。之後他又提到在台北時，仍然被范曉萱、阿雅、大小S強迫吸毒，他更反問：「她們為甚麼可以逃過這一切？為甚麼？如果我逃不過，她們為甚麼可以逃過？」孟耿如維護黃子佼是好老公除此之外，他又指曾國城曾在古蹟中山堂的後台抽煙及飲酒、吳宗憲欠債不還等，而影片曝光後，原本要主持活動的黃子佼失聯，隨後他因酒後情緒不穩，揮刀自殘而被緊急送往台北長庚醫院，經初步了解，黃子佼傷口集中在左手腕及左胸，治療後暫無生命危險。黃子佼老婆孟耿如在醫院外受訪時就難過落淚，並發聲明表示會與老公一起面對及彌補錯誤，她指雖然黃子佼有一些糊塗的過往，但仍大讚對方是一個好老公、好父親及專業的藝人，「請給我們一些空間處理，我們會把事情釐清，給大家更好的答覆。」雖然得到老婆開腔力撐，不過被黃子佼點名爆料的吳宗憲及阿雅，就公開表示會向黃子佼提告，而大S、小S的經理人則發聲明指對吸毒相關不實指控深感遺憾，並保留法律追究權利。