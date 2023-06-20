TVB節目巡禮星光熠熠 陳豪陳茵媺奉旨激吻

■陳豪與胡定欣在《破毒強人》中飾演毒梟毒后。

■陳豪與太太陳茵媺在《羅密歐與祝英台》中激吻。

■蔡思貝下半年有旅遊節目《貝遊歐洲》推出。

■張振朗與劉穎鏇下半年同樣有兩部劇集出街。

■袁偉豪與太太張寶兒一起露面，大方合照。

■陳曉華笑指陳家樂身子弱，家樂笑言是因與曉華拍檔而捱壞了。

■車婉婉表示，將會出席張英才的喪禮。

《2023 TVB年中節目巡禮》昨日在灣仔會展舉行，向廣告客戶推介多部重點劇集及綜藝節目計畫，更率領40位「客戶最愛藝人」打頭陣，當中由陳豪及胡定欣企正頭排C位，其他當眼位置藝人包括陳展鵬、張曦雯、馬國明、江美儀、蔡思貝及譚俊彥等，受力捧的蔡潔、劉穎鏇及劉佩玥也在頭排。活動上播出新劇預告片，當中最搶眼要數陳豪與太太陳茵媺在《羅密歐與祝英台》中激吻，被取笑奉旨真咀；劉穎鏇與劉佩玥在《奪命題示》再度展現性感及好身手，而下半年劇王及劇后由陳豪、張振朗、劉穎鏇及王敏奕坐正，各有兩劇與觀眾見面，振朗更有兩個綜藝節目，但身為視后的蔡思貝未有劇播出，反而添食旅遊節目《貝遊歐洲》。陳豪與太太陳茵媺（Aimee）在劇集《羅密歐與祝英台》中激吻片段最為搶眼，陳豪表示與Aimee拍親熱戲較自然舒服。笑問是否錫到停不了？他笑說：「大家想多了，拍戲時她不是屋企那個Aimee，大家多了份隔膜。與Aimee老夫老妻不尷尬，同其他人拍就尷尬。」胡定欣即笑指陳豪與她拍就會尷尬。陳豪覺得兩公婆拍攝少了份幻想，多了份真實感。另外，陳豪透露在《破毒強人》中與定欣飾演毒梟毒后大反派，原本與定欣有場咀戲，但由於陳豪的末期癌症妝容太核突，所以作改動，定欣即笑稱避過一劫。車婉婉避談為才叔披麻車婉婉表示會繼續為《中年好聲音2》擔任主持，相信沒有拍檔，講到有星級參賽者，婉婉指曾志偉「開綠燈」已入行的人亦可以參加。講到張英才離世，盛傳她與才叔是父女關係，問會否出席喪禮？她表示：「應該會。（家屬身份出席？）我叫他做才叔叔，上一代的事不講，作為後輩就是盡一份綿力。（披麻？）不答這些。」問是否見過才叔，婉婉表示見過，但不再多答。以大露背騷腿盛裝出席的蔡思貝表示，希望令客戶留個好印象支持她的新節目，喜言之前主持的《貝遊英倫》受歡迎，所以添食拍攝《貝遊歐洲》。她笑說：「希望今次有贊助不須坐經濟艙，上次坐經濟艙都開心，憶起昔日去外國讀書心情，搭十多個小時飛機，忍着不哭叫父母不用擔心，現時upgrade了沒有那份感覺。」