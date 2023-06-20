EXO-CBX與SM娛樂達成協議將續約

韓國男團EXO小分隊EXO-CBX成員伯賢、CHEN和Xiumin日前被爆向SM娛樂要求解約；之後3人指在合約訴訟期間仍會參與EXO活動，他們亦有與隊友到釜山拍攝團綜。經過多日協調，SM娛樂發出聲明，表示目前雙方已經達成協議，3人決定與SM續約。



伯賢、CHEN和Xiumin月初透過律師向SM娛樂提出解約，又指控簽下奴隸合約，引發粉絲震驚。隨後SM娛樂連發兩次聲明反擊，指3人受到外部勢力煽動，SM娛樂昨日再回應事件，「通過與當事人的討論，得知存在誤會，在此向因為我們的言論，讓大家擔心的相關人士表示歉意。」