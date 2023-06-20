期待再有合作機會 MC大讚陳蕾好似煙花咁靚

■Tim唱《不許注定你一人》時，與全場大合唱。

■Tim的女兒Tanya高舉送給爸爸的畫作。

MC張天賦、Dear Jane及陳蕾前晚出席在亞洲博覽館舉行的《THE FUNFAIR 保誠175週年音樂節》。音樂會由Dear Jane打頭陣，唱出《最後一間唱片舖》、《人類不宜飛行》，隨後陳蕾與MC現身合唱《哪裡只得我共你》時引來全場狂叫，歌曲尾聲，台上有煙花效果，MC突然向着陳蕾說：「煙花好靚，好似你咁！」搞到陳蕾語塞，笑指他「講嘢帶住無限祝福」。由於當日是父親節，Tim的太太楊洛婷及女兒Tanya亦有前來捧場，Tanya更興奮地高舉送給爸爸的畫作。之後MC再度上台與陳蕾合唱《相信一切是最好安排》及《小心地滑》令全場high爆，MC指今次是首次和陳蕾一起唱《小》，希望大家喜歡兩人合唱版本，更笑言：「我覺得應該再搲一首歌同陳蕾合唱。」陳蕾聞言即笑說：「咁就找徐浩幫忙寫歌，我哋在此立誓。」