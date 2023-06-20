之後MC再度上台與陳蕾合唱《相信一切是最好安排》及《小心地滑》令全場high爆，MC指今次是首次和陳蕾一起唱《小》，希望大家喜歡兩人合唱版本，更笑言：「我覺得應該再搲一首歌同陳蕾合唱。」陳蕾聞言即笑說：「咁就找徐浩幫忙寫歌，我哋在此立誓。」
期待再有合作機會 MC大讚陳蕾好似煙花咁靚
之後MC再度上台與陳蕾合唱《相信一切是最好安排》及《小心地滑》令全場high爆，MC指今次是首次和陳蕾一起唱《小》，希望大家喜歡兩人合唱版本，更笑言：「我覺得應該再搲一首歌同陳蕾合唱。」陳蕾聞言即笑說：「咁就找徐浩幫忙寫歌，我哋在此立誓。」
上環至鰂魚涌服務中斷 反恐特勤隊出動 灣仔站列車緊急出口「神秘」打開
港鐵向堅尼地城行駛一列車，昨晚8時許抵灣仔站月台車門未能開啟，乘客無法下車，其後發現車尾緊急出口打開，導致車上安全系統啟動並車門緊閉，港鐵職員和警方趕至打開車門協助乘客離開，反恐特勤隊一度到場了解，港...
2023-06-20
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強調不能按自己意願塑造對方 習近平促布林肯穩定中美關係
國家主席習近平昨日會見到訪的美國國務卿布林肯，指中美兩國任何一方都不能按照自己的意願塑造對方，又希望布林肯為穩定中美關係發揮積極作用。布林肯會後表示，中美雙方同意，在巨大差異之中有需要穩定關係。外交部...
2023-06-20
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俄遙控坦克赴前線 自殺式炸彈擊烏軍
俄烏持續激戰，俄軍疑使出新戰術對抗烏軍反攻，遙控載有炸藥的T-54自殺式坦克，企圖用以在前線襲擊烏軍。烏方表示，烏軍在過去兩周已從俄軍手上奪回8個居住點。俄方則指，在南頓涅茨克殲滅烏軍逾半數兵員。俄羅...
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HENLEY PARK上樓書快開價
啟德焦點盤部署出擊，恒基旗下HENLEY PARK昨日首度開放示範單位，發展商並上載樓書，料日內開價，下月初進行首輪銷售。恒基物業代理營業（一）部總經理林達民表示，項目昨日上載樓書，項目設有高座及低座...
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科技股捱沽 恒指挫127點
港交所（388）昨日起推出雙櫃枱交易模式，港股低開56點，最多曾跌322點，尾市跌幅收窄，恒指收市跌127點，報19912點，大市成交金額1029.9億元；國指跌56點，報6776點；科技指數收報41...
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賀C朗歷史性200場 葡軍直「島」黃龍
葡萄牙今晚歐洲國家盃外圍賽J組作客冰島，隊長C朗拿度出場就會成為歷史上首位於國際賽上陣200次的男子球員，一眾隊友如狀態大勇的般奴費南迪斯等，肯定拚盡全力以勝仗作為送給C朗的賀禮。再者葡軍在小組3戰全...
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TVB節目巡禮星光熠熠 陳豪陳茵媺奉旨激吻
《2023 TVB年中節目巡禮》昨日在灣仔會展舉行，向廣告客戶推介多部重點劇集及綜藝節目計畫，更率領40位「客戶最愛藝人」打頭陣，當中由陳豪及胡定欣企正頭排C位，其他當眼位置藝人包括陳展鵬、張曦雯、馬...
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辛正兒 - 沙特盛事落戶香港 各界展實力拓商機｜社論
在國家開拓一帶一路政策的主旋律下，香港在維繫歐美成熟市場的同時，亦主攻沙特阿拉伯和阿聯酋市場。特首今年二月初率領香港代表團出訪兩地，隨團30多人來自不同界別，包括財經、商貿、基礎建設及發展、項目管理等...
2023-06-20
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潘頓四喜臨門
昨日舉行季內第三次黃昏賽，潘頓憑「嘉應獎昇」、「包裝伯樂」、「晶晶日上」和「威力奔騰」四W，並且成為騎師王；而「嘉應獎昇」和「威力奔騰」的練者賀賢另贏「澳華威威」，中三元兼成為練馬師王。至於羅富全勝出...
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