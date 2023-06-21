另外，近日謝安琪（Kay）忙於為ViuTV劇集《法與情》日以繼夜趕戲，阿聰昨天在社交網貼出為老婆大搞應援的照片，相中見他「萬歲」珍珠奶茶，旁邊貼上一張超大隻的張繼聰照片，寫着：「最後大直路辛苦大家！《法與情》繼續拍攝順利！默默應援郭大狀（Kay飾演）的FANS上」窩心又搞笑。
張繼聰「萬歲」力撐謝安琪
另外，近日謝安琪（Kay）忙於為ViuTV劇集《法與情》日以繼夜趕戲，阿聰昨天在社交網貼出為老婆大搞應援的照片，相中見他「萬歲」珍珠奶茶，旁邊貼上一張超大隻的張繼聰照片，寫着：「最後大直路辛苦大家！《法與情》繼續拍攝順利！默默應援郭大狀（Kay飾演）的FANS上」窩心又搞笑。
慶回歸26周年 七一出行遊玩着數多
下周六，七一回歸26周年，政府大派優惠，與市民共慶回歸，包括逾千間食肆提供指定菜式七一折優惠、M+、故宮文化博物館、康文署設施免費開放、當天可以免費坐船及電車等。千間食肆七一折 免費坐電車搭船博物館...
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雙方達成十多項合作協議 李強朔爾茨共同主持中德磋商
國務院總理李強昨日繼續訪問德國，與德國總理朔爾茨共同主持第七輪中德政府磋商，議題包括貿易、氣候變遷和烏克蘭戰事等。李強會後表示，同德國政府磋商取得豐碩成果，雙方達成十多項合作協議。朔爾茨則指，德方尋求...
2023-06-21
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大西洋探索鐵達尼號殘骸 英富豪乘觀光潛艇失聯
一艘載人探索「鐵達尼號」殘骸的觀光潛艇，周日早上在大西洋深海失聯，潛艇上5人生死未卜。據報船上乘客包括英國億萬富豪哈丁，一名巴基斯坦富人和他的兒子，潛艇所屬的探險公司的行政總裁及一名法國探險家。美國和...
2023-06-21
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筲箕灣傲華首批478萬入場
市區單幢項目接連登場，由協成行發展位於筲箕灣的傲華昨日開價，首張價單推出50伙，折實平均呎價23042元，折實入場費478萬，項目隨即開放示範單位供參觀及進行收票，最快下周發售。傲華首批推出50伙，面...
2023-06-21
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港銀紛加息搶定存 滙豐3個月高達5厘
半年結臨近，近日港元拆息全線飆升，銀行亦不停加港元定存息搶錢，其中滙豐給予特選大戶的3個月期存息便高達5厘，以起存額50萬元計，收息6250元。中小型銀行方面，招商永隆出手相當吸引，即使普通客戶，9個...
2023-06-21
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辛辛那提「主主」好路 多倫多剋星到
今輪美職有一場強弱懸殊的賽事，榜首球隊FC辛辛那提挾各項賽事13場不敗的強勢，今輪主場對排聯賽榜尾5的FC多倫多。辛辛那提阿根廷前鋒盧斯安奴阿高斯達近期入球停不了，以往對FC多倫多腳風又特別順，今仗有...
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做導師一次就夠 坦認嬲過陳蕾用茅招搶人 韋羅莎為全民造星V 集集喊解畫:我好自責
韋羅莎（Rosa）繼2021年擔任《造星IV》第二輪評判後，今屆升呢拍住馮允謙任《造星V》的藍組導師。比賽去到殺入30強階段，觀眾對Rosa評價毀譽參半，由最初同情她被陳蕾茅招搶人，到嫌她無論藍組落敗...
2023-06-21
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辛正兒 - 培訓關愛隊洗樓 找出社區危機戶｜社論
本月初兩名女途人在商場遭一名男子無差別式襲擊，命喪刀下，事件引發社會對精神健康的關注。醫管局事後向立法會匯報10項加強支援精神健康的措施，包括將個案經理與嚴重患者比例優化至不超過1比40、增加24間綜...
2023-06-21
- KellyChu - 本周末上演 星光大道特設打卡點 龍舟邀請賽 LINE FRIENDS觀戰｜Executive日記
- KellyChu - 黃鴨放氣告別香港 市民依依不捨｜Executive日記
- Cally - 港鐵元宇宙未來車站設施創作比賽 齊來構建未來港鐵站｜商界講呢啲
- Michael Chugani 褚簡寧 - Toiling in the sun and rain｜又中又英
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- Jacky哥 - 大灣區工業博覽會 今日開展｜企業熱話
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- 朱紅 - 恒指受制2萬點 博「66854」｜窩輪熱炒特區
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潘頓四喜臨門
昨日舉行季內第三次黃昏賽，潘頓憑「嘉應獎昇」、「包裝伯樂」、「晶晶日上」和「威力奔騰」四W，並且成為騎師王；而「嘉應獎昇」和「威力奔騰」的練者賀賢另贏「澳華威威」，中三元兼成為練馬師王。至於羅富全勝出...
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