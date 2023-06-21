張繼聰「萬歲」力撐謝安琪

■張繼聰「萬歲」為老婆謝安琪大搞應援。

現年43歲的張繼聰（阿聰）向來身形健碩，近日他為即將開拍新戲而積極操弗，日前（18日）他在社交網大晒成績，分享一張在健身室的黑白自拍照，手瓜起𦟌，盡騷至強麒麟臂。另外，近日謝安琪（Kay）忙於為ViuTV劇集《法與情》日以繼夜趕戲，阿聰昨天在社交網貼出為老婆大搞應援的照片，相中見他「萬歲」珍珠奶茶，旁邊貼上一張超大隻的張繼聰照片，寫着：「最後大直路辛苦大家！《法與情》繼續拍攝順利！默默應援郭大狀（Kay飾演）的FANS上」窩心又搞笑。