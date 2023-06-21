連詩雅為老公健康親自下廚

黃翠如、連詩雅（Shiga）及陳自瑤（Yoyo）等，昨日到清水灣為飲食節目《煮東煮西》拍外景，適逢Shiga將於本月29日35歲生日，眾人向她送上生日蛋糕及壽桃慶祝。



Yoyo指3人中Shiga廚藝最好。至於已為人妻的Shiga，不用開工時也會煮飯，她解釋因老公陳家樂眼部受傷，醫生叮囑不要吃味精及要食得健康點，故現在有時間就會盡量煮。Shiga表示未知生日正日是否要開工，問到老公如何幫她慶祝？她就表示因老公眼睛問題最近經常請假：「到時佢可能要做嘢，不過唔緊要，開心嘅話日日都係慶祝。」