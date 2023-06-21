吳宗憲拍片反擊 黃子佼：無做過下流的事

■吳宗憲昨日拍片反擊黃子佼，指自己是個宅男。

■黃子佼太太孟耿如透露，丈夫目前仍在加護病房。

捲入性騷擾醜聞的台灣藝人黃子佼，爆出圈中多位藝人黑歷史，他因酒後情緒不穩，揮刀自殘而緊急入院。黃子佼太太孟耿如透過經紀人發聲明，指老公仍在加護病房，無法言語。被黃子佼指感情生活混亂的吳宗憲，昨日於社交網連出三段自拍片還擊對方。在片中，吳宗憲指男人可以風流但是不能下流，同時一生都沒有做過任何下流的事，他更表示關於自己的部份全部都不是對的，還隔空跟黃子佼說：「佼佼，我現在才知道你這麼羨慕嫉妒我！」至於黃子佼的徒弟Lulu（黃路梓茵）昨晨就在社交網貼文，除力撐黃子佼外，更大讚對方努力生活且無私提攜後輩。