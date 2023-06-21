做導師一次就夠 坦認嬲過陳蕾用茅招搶人 韋羅莎為全民造星V 集集喊解畫:我好自責

■其實由94強晉入60強開始，已經成日見到Rosa喊包樣。

■Rosa坦承當時有嬲過陳蕾，不滿對方用茅招阻住搶人。

■第1輪小組比賽藍組以4比1慘敗，令Rosa相當自責做得未夠。

■Rosa同陳蕾冇心結，因明白對方搶唔到人好心急。

■Rosa最愛自己隊的樂樂（左），勁唱得又年輕，前途無限。

■Rosa為陳蕾平反，對方其實好鍾意Kakit，讚多過彈。

■Rosa感激老公German出手相助，令參賽者表演質素提升很多。

■Rosa大爆一班囝囝為排練投入到唔返屋企，「Adams去海外參賽者好似Ash間房瞓咗幾日，搞到要去買底褲。」

■Rosa欣賞紅隊的Tsoul（左），有創意又有諗法。

■開始做導師前Rosa已聽到梁祖堯忠告，會少了很多時間陪囡囡張宇澄（Mia）。

韋羅莎（Rosa）繼2021年擔任《造星IV》第二輪評判後，今屆升呢拍住馮允謙任《造星V》的藍組導師。比賽去到殺入30強階段，觀眾對Rosa評價毀譽參半，由最初同情她被陳蕾茅招搶人，到嫌她無論藍組落敗或勝出都會不停喊。Rosa為狂喊解畫，亦認同剪輯上有問題，再介紹返客席導師German即她的老公畀大家認識，甚至首開腔有嬲過陳蕾用茅招搶人，亦講明做導師一次就夠，冇下次。 採訪：杜杜 髮型：Oscar Ngan服裝：ISSEY MIYAKE講到做導師緣由，Rosa表示接到監製邀請時，都唔敢即時答應，「我連真人騷都冇拍過，都擔心做唔做得嚟，但係既然佢哋搵得我，即係覺得我可以勝任，點解唔接受呢個challenge呢？我即刻打畀經理人，又同German（老公張銘耀）傾都覺得應該做，German當時已經講『咁即係我都要做啦』。」之後Rosa第一時間搵去屆導師梁祖堯攞料，「我係當面問阿祖，佢叫我有定心理準備冇乜時間湊女，因為會愈嚟愈投入，唔會放過佢哋每一次排練，都真係，第二round小組開始，我會主動check佢哋喺邊度練緊，就會衝去睇佢哋。」預告比賽後期繼續喊對於被指經常喊，Rosa就解釋因第1輪小組比賽藍組以4比1慘敗，她好自責，「好多個仔初賽表現都好好，我哋以為唔使畀咁多意見，怕變咗係我哋嘅嘢，等佢哋好好發揮自己，但原來係唔得，佢哋啱啱開始小組比賽，要同一啲唔識甚至嚟自海外嘅人溝通同組隊，仲要得兩星期咁短時間，又要磨合又要度表演同排練，佢哋完全應付唔到，我哋真係掉以輕心，太遲先發現，仲要見到另一組人做足晒，所以覺得對唔住佢哋，要foul人真係好心痛，加上我本身都易喊。」Rosa預告比賽後期淚腺依然發達，「愈了解佢哋愈知道每個都有背後故事，好似有啲屋企人反對，有啲要辭咗份正職，犧牲咗好多嘢嚟比賽，所以成日都會令到我好感動。」至於製作組剪輯方式受質疑，Rosa都有嘢要平反，首先當然是60強開始坐在他身邊的German，真正身份是她老公張銘耀、著名舞台劇導演兼演員。Rosa解釋搵老公幫手因自知本身演員出身，始終不及做開導演的German宏觀，識得安排舞台走位及打燈等等，所以頭輪小隊對賽時已不停問老公意見，「我晚晚返去攞啲片畀佢睇，又問佢呢樣又問佢嗰樣，問到佢索性話『我直接去睇嘞』，佢真係幫咗好多忙，佢一睇就知啲走位有咩問題，燈光點樣執會好啲，o依家佢同ViuTV啲燈光師都熟咗，哈哈！」嬲完陳蕾再為佢平反另外Rosa亦要為陳蕾平反，有指對方睇演出時的表現，有踩藍組隊員之嫌，「嗰日我哋4個導師開live都講，陳蕾上一輪講咗句『Kakit（79號）唔適合跳呢類舞』，同埋佢贏咗掉個咕o臣都俾人鬧，其實佢讚咗Kakit好多句都冇剪落去淨係剪呢句，佢掉咕o臣因為贏咗太開心，但要養聲唔嗌得咪惟有掉咕o臣囉！」不過問到初選揀人時被陳蕾阻住，Rosa需唔需要幫陳蕾平反？她就笑言：「嗱！兩樣嘢嚟，嗰時真係有嬲！放完break返嚟估唔到佢哋會咁樣做，但係都明白開始時，我哋真係搶咗好多人，所以後尾都冇放喺心，我同陳蕾之前都因呢件事傾咗個幾鐘電話。」講到跟馮允謙拍檔做導師，雖然兩人初次合作，但大家好夾，「我哋啲諗法好接近，所以溝通得好好，譬如我哋都認為唔應該揀一個類型參賽者，有啲外形未必好好，但都可以有吸引人嘅地方。」問到心水三甲，她怕劇透只肯講紅藍兩組的欣賞隊員，「紅隊，我鍾意Tsoul（35號），我一直都欣賞佢，可惜嗰時搶佢唔到，但睇到佢喺咁多場比賽表現都好出色，有自己創作同諗法；我哋藍隊就好鍾意樂樂（53號），佢把咁靚嘅聲真係好少有，但其實佢好細個（20歲），我同佢傾偈都會問佢真係咁細個咩，因為佢有種完全ready嘅感覺，只要再栽培吓，應該會更加好。」