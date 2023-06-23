陳展鵬目標做曾志偉 拍《隱門》獲讚視后級演技黃智雯放低得失

■陳展鵬、黃智雯好敬重前輩級演員吳岱融、程可為及盧宛茵。

■吳岱融演躁狂冷血大奸角，戲中女兒黃智雯長期處於誠惶誠恐中。

■黃智雯與朱柏謙主演舞台劇《薄伽梵歌》，傳她約滿TVB後轉戰舞台劇。

■陳展鵬目標係成為瓣瓣掂嘅汪阿姐及曾志偉。

■2018年Mandy憑《三個女人一個「因」》3重人格角色成為視后大熱，可惜只得大馬及新加坡雙料視后。

■陳展鵬客串過《隱形戰隊》，似乎有啲大材小用。

TVB劇《隱門》劇情高潮迭起，唔少主線角色人設將迎來重大轉變，劇中「苦命女」黃智雯（Mandy）亦有好大發揮。不過，最近卻傳出40歲嘅Mandy不甘多年嚟係「陪跑女主角」，於年底約滿便離巢。對於多次失落視后，Mandy避談有冇意興闌珊，她坦言說：「做返控制到嘅事，唔好畀自己太大壓力。」採訪：方騫平劇集《隱門》對陳展鵬、黃智雯都係突破，係陳展鵬客串演出《法言人》及《隱形戰隊》後重返男一位置嘅劇集，劇中兩人都背負住上一代吳岱融及同黨徐榮嘅惡果度日，黃智雯指該劇角色比較立體，係拍戲以來，演過最沉鬱嘅角色，因為長期處於誠惶誠恐中，她更入戲到一度迷失自我，每晚發噩夢。入行16年嘅黃智雯，先後8次提名「視后」皆與獎項無緣，其中2018年憑《三個女人一個「因」》3重人格角色「方以因」成為視后大熱，可惜只得大馬及新加坡雙料視后。今次《隱門》再被指視后級演技大爆發，問到她可有重拾信心爭奪視后？Mandy卻未有正面回應，她只說：「每年都係重複頒獎禮及拍劇，既然獎項控制唔到，就要調節心情，唔好記掛住佢（獎項），否則會畀自己壓力，所以我會選擇做好自己嘅事，如果投入唔到，拍出嚟個劇都唔會好睇。」視每套劇都係男主角至於陳展鵬收復失地，劇中坐正返男一位置，他風騷笑說：「我覺得套套劇都係男主角喎，咁才會演到好個角色……其實呢個劇我同吳岱融戲份都好平均，最重要觀眾鍾意我，不然就冇得撈。」展鵬堅持唔怕被後浪追趕：「怕就冇料到啦……哈！我目標係想成為瓣瓣掂嘅汪阿姐及曾志偉。」Mandy反而想多同新人合作，擦出新火花。