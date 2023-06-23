龍婷靠街市買餸學廣東話

《中年好聲音》的一眾歌手周吉佩、李佳、羅啟豪、吳大強及龍婷等，以及擔任嘉賓的呂珊和蘇韻姿，現身於東區文化廣場為節目《大笪地唱不停》錄影。



周吉佩表示廿年前已縱橫18區的商場唱歌，以前曾於東區商場唱歌，今次重返該區好似帶住追夢感覺見番街坊。



龍婷則謂剛從內地來港時居住東區，更不時到海邊唱歌，廣東話是從街市買東西時學習。



提到節目《中年好聲音2》早前進行「海選面試」，當中有不少藝人及家屬參加。周吉佩笑言覺得唱「女殺手」的參加者表現突出，亦有留意許志安的八哥許志偉，更大讚鄭梓浩好有型又man。