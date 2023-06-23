遺傳老竇30歲就脫髮影響接Job 周祉君承認植髮唔老尷望演主角

■在《極度俏郎君》中，Aaron是張慧儀助手「MBA」。

■Aaron唔覺尷尬，主動公開早前做植髮手術。

■Aaron在《和解在後》演「妻子」是吹氣公仔Kiki的「David 1314」。

■被脫髮問題困擾多年的Aaron，現在提起仍相當肉緊。

■手術要將Aaron後腦1800毛囊移植到額前。

■Aaron在紐西蘭讀大學時，頭髮仍然相當濃密。

■Aaron直言髮線後移，完全是遺傳自周爸爸。

39歲的周祉君（Aaron）先後拍攝ViuTV劇集《和解在後》及《極度俏郎君》，他開心有機會演另類角色，同時又擔心前額脫髮問題會影響演藝工作。所以他下定決心做植髮手術，希望頭髮變得濃密有助演繹更多不同類型角色，甚至獲取主角機會。採訪：杜杜 攝影：羅安強場地：Amelia Hong KongAaron自小頭髮濃密，在紐西蘭讀大學時更曾留長髮，「嗰時好鍾意聽Heavy Metal （重金屬音樂），又夾band，一定留長啲頭髮係咁揈，又留長啲鬚，好似外國人咁紥辮，後尾返嚟香港頂唔順咁熱咁濕先剪返短。」植髮要戒口改埋壞習慣其實Aaron早預計遺傳了爸爸髮線後移問題，但想不到39歲的他，早在7、8年前就開始出現問題，因為外觀直接影響到工作，「每次開工都要花更多時間準備，最唔想髮型師多咗工夫，要幫我搵方法嚟遮，雖然佢哋成日話唔介意，但現場咁趕時間，麻煩到人就唔好啦！而且問題愈嚟愈嚴重都要搵方法解決。」於是他扚起心肝做植髮手術，將後腦的1800個毛囊移植到額前位置，「o依家BB頭髮開始生出嚟，但大約要6至9個月先正常返。」Aaron最希望外形升級後，能增加演出機會，「當然恨做男主角啦！但呢啲好被動，但至少角色上可以多啲變化，因為我暫時都係做啲偏鋒角色，期待同觀眾拉返近啲距離。」暫時未知植髮對工作有何影響，但肯定改善了生活習慣，「以前一星期都飲4、5日酒，食飯飲少少，又凌晨兩、三點先瞓，醫生要我手術前幾日開始戒口，手術後又要食抗生素，冇飲酒一段時間連癮都細咗，3星期先飲1次，又習慣咗11點就瞓，好早起身，成個身體都好咗，希望可以keep落去。」