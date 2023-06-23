周星馳招募 《少林女足》靚女

周星馳自從2019年為《新喜劇之王》執導後，久未有執導新作。不過舊拍檔「田雞」田啟文早前在內地宣佈新戲時，透露周星馳將會復出大銀幕，並會自導自演，曾經合作的演員也可以歸隊。



昨日是周星馳的61歲生日，他於社交網公佈生日願望，又騷出新片《少林女足》劇本，更籍此公開招募不同國籍年輕貌美的靚女參與海選。他留言說：「今天我只有一個願望，就是能與一大群不同國籍、年輕貌美、身材標致、天資聰敏、體能出眾的靚女，一起共度難忘時光，人數不拘，多啲嚟密啲手，我無懼人山人海，只怕妳未夠風采！如符合以上條件，請把近照及個人資料發送到email（P圖造假絕不會得逞，我們團隊不會答應！國際社會更不會答應！）。」