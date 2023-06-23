《七月返歸》入選第22屆紐約亞洲電影節

最近總是忙着處理FMI Japan發展的大阪物業項目，先是忙出新書《日本樓一百問》（提提大家，中英版的《日本樓一百問》在各大書店已經有售了），然後是飛大阪跟FMI代言人方健儀小姐和我們的Marketi...

2023-06-23