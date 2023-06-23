《七月返歸》入選第22屆紐約亞洲電影節
上層卡拉OK密封包廂無路可逃 燒烤店洩石油氣 寧夏巨爆31死7傷
寧夏銀川燒烤店石油氣洩漏，醞成巨爆，變成人間煉獄，上層卡拉OK密封包廂，顧客不能破窗逃生，不少人焗至窒息，至少31死7傷。事件震驚全國，國家領導層關注，國家主席習近平指示，要全力救治傷者，嚴肅追究責任...
2023-06-23
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不滿割雙眼皮效果 整容女怒請法院槍斃醫生
北京一名女子不滿割雙眼皮手術效果，入稟法院要求槍斃主診醫生，遭法院駁回。案件經歷一審及再審，於上個月22日在北京市第三中級法院終審判決，維持原判。據內媒報道，林女士（化名）在2020年到一間整形專科醫...
2023-06-23
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福建驚現「美斯龍舟隊」成熱話
阿根廷球王美斯早前率領阿根廷隊到北京進行表演賽，讓內地掀起一股「美斯熱」。網上流傳消息指，日前福州市長樂區出現一支龍舟隊，當中全部隊員都穿上美斯的阿根廷10號球衣。內地網上流傳「美斯龍舟隊」的照片，顯...
2023-06-23
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傲華獲區內年輕客垂青
多個市區單幢新盤同步登場，吸引市民趁端午節假期外出睇樓，展銷廳頻現參觀人流。由協成行發展筲箕灣傲華連日開放示範單位。發展商表示，截至昨日下午5時，短短3日累積錄得約500人次參觀，參觀者以港島東居民、...
2023-06-23
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獲傳統金融巨頭力撐 比特幣衝破3萬美元
近期比特幣監管風波不斷，本月美國證券交易委員會（SEC）向幣安及Coinbase提訴訟，在市場情緒受壓情況下，比特幣卻向上突破，在香港時間本周四凌晨升破3萬美元，為今年4月底以來首次，最高曾見3077...
2023-06-23
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阿甲慢熱球隊對壘 半場和佳選
小阿根廷人和防衛者都是作風慢熱的球隊，上半場先試探對手虛實，換邊後才加快進攻速度爭勝，彼此過去8次交手有7次於半場賽和，雙方明早阿甲在前者主場交手勢採取相同部署。再者兩隊射手加比爾艾華路斯和尼高拉斯費...
2023-06-23
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港姐第3輪面試鬥性感 金髮Juliana胸贏大熱王敏慈
《2023香港小姐競選》第3輪面試昨日在將軍澳電視城進行，首兩輪較標青的參賽者Juliana、王敏慈、莊子璇、王怡然、趙穎琪、Ellie及雷莊𠒇提名的Michelle等都有份參與，其中金髮的Julia...
2023-06-23
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投資者熱捧倫敦哪一區？
最近總是忙着處理FMI Japan發展的大阪物業項目，先是忙出新書《日本樓一百問》（提提大家，中英版的《日本樓一百問》在各大書店已經有售了），然後是飛大阪跟FMI代言人方健儀小姐和我們的Marketi...
2023-06-23
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潘頓四喜臨門
昨日舉行季內第三次黃昏賽，潘頓憑「嘉應獎昇」、「包裝伯樂」、「晶晶日上」和「威力奔騰」四W，並且成為騎師王；而「嘉應獎昇」和「威力奔騰」的練者賀賢另贏「澳華威威」，中三元兼成為練馬師王。至於羅富全勝出...
2023-06-19
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