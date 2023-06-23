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《七月返歸》入選第22屆紐約亞洲電影節

2023-06-23 列印
■《七月返歸》入選「第22屆紐約亞洲電影節」競賽電影單元。
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由mm2新晉導演計劃大獎得主謝家祺執導及編寫劇本，男團MIRROR成員江熚生（AK）及白靈主演，聯同太保及譚玉瑛演出的懸疑驚慄電影《七月返歸》，昨日傳來好消息！紐約亞洲電影節宣佈《七月返歸》入選「第22屆紐約亞洲電影節」競賽電影單元，成為唯一入選該電影節競賽單元的香港電影，並將在電影節進行世界首映，與來自世界各地的優秀電影，一同參與是次盛事。


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