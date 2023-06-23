以為TVB易主多機會 最終失望離巢 泰臣善用觀眾緣搞網台

■泰臣在ig貼出10年回顧片段，引起網民激烈迴響。

■泰臣在《智能愛人》「Rocky」的演出，獲得不少好評。

■泰臣在TVB的日子，參加綜藝節目較演戲機會多。

■曾志偉加入TVB管理層，泰臣曾期望演戲機會增多。

■2021年泰臣憑《智能愛人》「Rocky」一角，首獲提名最佳男配角。

■無約一身輕，泰臣期待可以跟不同單位合作。

泰臣日前出Po自爆離開效力10年的TVB，對於離巢引起迴響都話估唔到。他坦認因愛演戲而簽約TVB，但機會一直不多，年前TVB易主以為有轉機，最後依然令他失望，決定外闖搵更多出路。泰臣即將為港台主持遊戲節目及演出舞台劇，還計劃搞網台及網上商店，瓣數多多。採訪：杜杜泰臣跟TVB只簽普通藝員約，6月約滿前公司有搵他傾過，不過年前易主令他看清現實，「當初覺得公司有啲轉變，係有啲機會，但轉變唔係好大，撞啱呢3年疫情大家都痛苦，真係會令人諗一諗，加上傳媒朋友成日提住我幾多歲（47歲），呢兩年又不停教班令我多咗反思，離開會活躍啲，有多啲唔同養份，個樣都會精靈啲。」懷念台前幕後人情味泰臣出Po純粹想整理10年來工作的照片作小總結，沒想過引起迴響，「冇諗住大事宣揚完約，咪將啲相剪埋一齊好似見到自己嘅成績表，發現同台前幕後真係合作得幾開心，睇到啲分數都算對得住自己，有提名，又有前輩讚過，都要畢業啦！」泰臣最不捨是一班好同事，「懷念嗰份人情味，遇到好多好好嘅同事，工作氣氛係好好嘅。」講到未來計劃，泰臣將為港台主持跟聾啞人士一齊玩的遊戲節目《有聲冇聲講你聽》，以及下半年演出以香港情為主題的輕鬆寫實舞台劇。他坦言仍期待遇到好角色和好劇本，「劇集定電影都無所謂，咩單位都可以，當然TVB有合適都歡迎。」另外，泰臣依然好享受教戲劇班跟志同道合的人分享經驗，還會努力經營網台及跟朋友開網店，善用自己的觀眾緣，「我去健身成日見到個清潔姐姐，佢同我講話見到我就覺得好好笑，原來自己真係有親切感帶到歡樂畀人，喺網上平台應該會用得着。」