麥東講「爛gag」姜濤拜下風

■麥東在微電影《與HPV的距離》化身的士司機。

姜濤和麥沛東（麥東）近日完成拍攝互動式HPV教育微電影《與HPV的距離》，麥東在片中化身的士司機，形象風趣幽默且囉嗦，而且經常同乘客講「爛gag」，其中姜濤便是常客。最有趣是二人對戲的對白，麥東一句「Single定姜濤」，輕鬆帶出所有男人都有機會感染HPV，令姜濤都甘拜下風，忍不住反駁「屈我啦！屈我啦！我無問題㗎！」姜濤今次於片中亦切換多個角色，讓觀眾選擇結局。他笑言，在拍攝過程中，角色之間的性格大相逕庭，一時要扮「怕醜仔」，一時要主動出擊。他更透露，不論選擇哪一個結局，過程中都會遇到麥東，每次對話都會引人反思。