港姐第3輪面試鬥性感 金髮Juliana胸贏大熱王敏慈

■被捧為大熱的王敏慈，昨日被打扮性感的佳麗比下去。

■身形弗爆的Ellie，露腰參與面試。

■Hanna原來得18歲咋。

■趙穎琪繼續谷胸現身，一副戰鬥格。

■梁晶晶面試遲到，急到甩鞋（小圖）。

■Eris低胸短裙好有青春氣息。

■莊子璇這件晚裝有點土。

■19歲的Anna坦言第3次面試，依然好緊張。

■Zora自認廣東話不流利，會努力學好廣東話。

《2023香港小姐競選》第3輪面試昨日在將軍澳電視城進行，首兩輪較標青的參賽者Juliana、王敏慈、莊子璇、王怡然、趙穎琪、Ellie及雷莊𠒇提名的Michelle等都有份參與，其中金髮的Juliana及趙穎琪均谷胸上陣，搶盡之前被捧為大熱的王敏慈風頭。第3輪港姐面試昨日在將軍澳電視城進行，26位參賽者一早現身，相當貼近往年入圍人數，名單可謂呼之欲出。在首兩輪脫穎而出的Juliana、王敏慈、莊子璇、王怡然、Ellie、趙穎琪、溫哥華回港的Cindy、雷莊𠒇提名的Michelle、混血兒Lea等亦有現身。今屆評審似乎亦偏愛年紀輕的參賽佳麗，18歲的Hanna和19歲Anna都有得留低，反觀首兩輪曾現身的紋身女及網紅統統被foul走。不少佳麗均以性感打扮現身，Juliana、趙穎琪、Eris都以低胸上陣，好吸睛。Ellie辭工參選金髮Juliana愈戰愈勇，以低胸亮相，身材弗爆，被讚性感的她，表示想展現不一樣的自己，然後急急腳步入電視城；趙穎琪同樣谷胸上陣，十分養眼。Zora被指廣東話不好，她指面試時有講廣東話及普通話，接下來會練好廣東話，會向朋友請教。Ellie現身時大方擺出多個pose影相，她笑言已第3輪面試，多少有點經驗，昨日面試大會要求下帶了瑜珈衫、泳衣及禮服，更準備作才藝表演跳拉丁舞，她更直言已辭工參選，「第2輪面試已思考過，都有信心入圍。」梁晶晶趕到甩鞋19歲港大藥劑系的Anna，第3輪面試依然緊張，她笑言可能是太年輕，但亦自信表示贏得起亦輸得起。雷莊𠒇提名的Michelle表示會表演空中瑜珈，平常亦有運動，為了比賽已減了兩公斤，對入圍有信心，雷莊𠒇因太忙未有太多意見給她。而Vicki則表示準備以唱歌跳舞作才藝表演。有3位參賽者姍姍來遲，當中Nicole梁晶晶更狼狽到甩鞋，她表示因整頭髮多花了時間；同樣遲到的Cherry表示截不到的士，講到腳上有不少蚊咬痕跡，她自認比較sweet，而混血兒Lea亦同樣遲到。