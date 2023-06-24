AGA紅館開騷請周殷廷食檸檬

AGA（江海迦）、周殷廷（Yan Ting）前晚錄影音樂節目《CHILL CLUB》，AGA之前因疫情影響兩度取消紅館演唱會，苦等3年於今年8月終於圓夢，她笑言今次有信心開得成，不過AGA指歌衫與排舞要重頭來過，先後拍了7張演唱會海報，被同事笑指她擁有最多演唱會海報。



AGA又說演唱會安排一班小朋友合唱團演出，但3年後擔心小朋友變聲，加上長大了要重新做服飾。她亦自爆瘦了差不多10磅，因應付頗重的歌衫而要接受重量訓練，再加上早前確診致聲沙，要針灸及服中藥調理身體，再做帶氧運動，漸漸回復狀態。同門的Yan Ting笑言趁機自薦任演唱會嘉賓，卻被請食檸檬遭AGA有技巧地婉拒她。