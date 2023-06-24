山下智久孖新木優子襲港為新片造勢

■新木優子向粉絲友善揮手。

■有保安護送山下智久到停車場。

日本藝人山下智久和新木優子為主演的電影《看不見聽不見也愛你》展開亞洲巡迴宣傳，繼韓國站後，二人昨日抵達香港為新戲宣傳，有幾十位粉絲聞風到場接機。架着墨鏡的山下智久和新木優子約於5時許先後步出機場，粉絲即一湧而上，保安分成兩隊護送二人，他們沿途保持微笑，又不時和粉絲揮手，雖然未有停低接受訪問和拍照，但新木優子友善地表示首次來港很開心。山下智久登上旅遊巴後不久就除去外套，並與工作人員聊天，到開車前才望向粉絲微笑揮手，新木優子則多次向車外粉絲揮手和派心。二人此行逗留三日兩夜，為新戲宣傳，今日將會出席電影放映暨粉絲見面會，完成香港站的宣傳後，下一站會到台灣為新戲造勢。