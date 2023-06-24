陳寶珠梅雪詩現身宣傳《李後主》修復版

任劍輝、白雪仙主演的電影《李後主》2023 4K修復版，將於7月28、29日在文化中心大劇院舉行電影籌款晚會，陳寶珠及梅雪詩（阿嗲）等昨日到銅鑼灣出席記者會，阿嗲指到場後聽到電影中的音樂，想起見證師傅的離世，再見到現場大班粉絲的場面，已經想哭出來，她指當年拍攝《李後主》時自己年紀很小，跟着師姐妹們一起在澳門進行拍攝，單是拍一幕火燒船的場面便花費大量時間。



早前白雪仙生日，陳寶珠表示當日師傅很開心，晚飯時切了燒豬，問到仙姐的生日願望是甚麼？陳寶珠說：「她自己在默禱沒有說出來。」阿嗲表示，由於仙姐家中傭工感染新冠肺炎，所以才缺席記者會，不過，7月28日籌款晚會仙姐定會到場。