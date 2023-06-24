讚男神宋仲基靚仔有禮 Jeffrey自爆睇韓劇學韓文溝通

■Jeffrey與韓國男神宋仲基合照，網民大讚他完勝宋仲基。

■Jeffrey剛自法國回來，又立即出席活動。

■Jeffrey在巴黎時裝周不停集郵，與台灣男星林伯宏合照。

■林明禎向粉絲派心心。

■左起：陳安立、栢天男及朱鑑然出席手錶活動。

魏浚笙（Jeffrey）、林明禎、朱鑑然、栢天男及陳安立昨日到尖沙咀出席手錶展覽活動。Jeffrey剛到法國出席時裝周活動，遇上韓國男神宋仲基，他將二人合照放上網，被網民大讚完勝略見憔悴、剛榮升做爸爸的宋仲基，Jeffrey大讚對方好親切，自己就用睇韓劇學的韓文向他自我介紹。剛剛出席完法國巴黎時裝周的Jeffrey坦言，見識了很多大場面，大會安排了各地區的代表見面和合照，Jeffrey遇上宋仲基，他更將合照放上網，事後被網民讚他靚仔過宋仲基，Jeffrey謙虛表示，能夠出席活動已經很開心，感覺對方靚仔有禮，當時他用從韓劇學的韓文向對方介紹自己。有不少人指他與年輕時的陳冠希十分相似，Jeffrey稱：「他靚仔很多。（今次最開心是見到誰？）是NBA球星勒邦占士，他真的很高，雖然他被人圍着，但一眼便看到他。」問他可有見過陳冠希，Jeffrey表示見過而且有合照。Jeffrey透露7月將為電影開工，問他是否與林明禎合作？他表示與電影公司簽了合約，暫不能透露。林明禎最愛為男友煮早餐同場的林明禎就表示，媽媽和姐姐超級喜歡收藏手錶，媽媽叮囑她未有錢買房子也要買錶，現在她已買了兩隻錶給自己；她更透露媽媽留了一隻古董錶給她作為嫁妝，這隻古董錶是媽媽年輕時買下，已經漲價不少，問她會否想快點拿到這嫁妝？她笑言：「我想自己買！」昨晚所見，林明禎明顯比之前消瘦，她表示只是身上裙子的錯覺，自覺不肥不瘦剛剛好。林明禎又透露，7月初將參演一套喜劇電影，她笑言自己擁有一張喜劇臉，好享受拍喜劇，「之前我拍了《飯戲攻心》，入戲院看到觀眾笑，很有滿足感。」林明禎又稱，在家中自己屬於小丑角色，在男友面前是一個既浪漫又超級搞笑的人，還會一起牀便為對方做早餐，有靚靚的擺盤，過往的男友也大讚她可以當廚師。