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周國賢常遺失手機唔怕私密曝光

2023-06-24 列印
■周國賢笑言經常遺失電話。
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周國賢、麗英及周漢寧主演的電影《全個世界都有電話》前晚於九展舉行「試映場+音樂會」，周國賢表示這個年代沒有手機感覺像沒了手腳，憶起之前曾在日本參加10日禁語營，10日不說話兼放下手機，不過他打坐時腦中的雜念浮現出來，與40位日本人共處不說話，感覺到其他感官強化了，完成禁語營後即急着回覆手機短訊。周國賢又稱經常遺失手機，笑指手機內沒私密，最私密是歌曲demo。

麗英與周漢寧在戲中全程隔着熒幕做戲，周漢寧笑言演戲時靠想像麗英是靚女。問有否遇過電話騙案？麗英自嘲是防騙系列，認為騙徒大多只想騙靚女，故騙她動機不大。■麗英與周漢寧在戲中要隔着熒幕演戲。
■麗英與周漢寧在戲中要隔着熒幕演戲。
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