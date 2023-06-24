麗英與周漢寧在戲中全程隔着熒幕做戲，周漢寧笑言演戲時靠想像麗英是靚女。問有否遇過電話騙案？麗英自嘲是防騙系列，認為騙徒大多只想騙靚女，故騙她動機不大。
周國賢常遺失手機唔怕私密曝光
麗英與周漢寧在戲中全程隔着熒幕做戲，周漢寧笑言演戲時靠想像麗英是靚女。問有否遇過電話騙案？麗英自嘲是防騙系列，認為騙徒大多只想騙靚女，故騙她動機不大。
運輸署聯手交通營辦商檢控 違規用2元乘車優惠 下周一起全港打擊
政府去年錄得逾4000宗懷疑違規濫用「2元乘車優惠」個案，惹來社會關注，當局決定出手打擊歪風。運輸署將由下周一起，與各公共交通營辦商，展開至少2個月大型打擊行動，可能檢控涉嫌違規的人；屆時以3人小隊形...
2023-06-24
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李強出席新全球融資契約峰會
國務院總理李強昨日在巴黎出席新全球融資契約峰會，呼籲中歐超越分歧及找出創造性方案，以應對氣候變化及減貧等全球性問題，並強調中國明確反對貿易保護主義，以及一切形式的脫鈎和供應鏈中斷。李強周四與法國總統馬...
2023-06-24
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奧運會聖火 明年傳到巴黎
2024年巴黎奧運會聖火將於明年4月16日點燃。巴黎奧組委表示，聖火將在奧運會的發源地——希臘的奧林匹亞神殿點燃，並會一直留在希臘，直至明年4月27日從雅典出發前往法國，於5月8日抵達法國東南部港口城...
2023-06-24
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HENLEY PARK 現樓示位全面睇
市區新盤以快打慢，迅速開價應市。恒基發展的啟德HENLEY PARK以現樓應市，日前推首張價單，涉148伙，提供最高10%折扣，折實入場價為518.2萬起，折實平均呎價21088元，其中65伙折實低於...
2023-06-24
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人幣續弱加息陰霾不散 恒指跌328點失19000關
人民幣弱勢未改，離岸人民幣再貶至近7個月以來最弱，港股端午假期後再捱沽，恒指昨日低開83點後，最多曾跌418點報18800點，失守19000關，最終收報18889點，跌328點，一周累挫1151點。分...
2023-06-24
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為留低曼城 小狂牛救贖戰
今季加盟曼城後上陣時間不多的左閘沙治奧高美斯，近日盛傳被球會放棄，他為了留隊在U21歐洲國家盃首輪分組賽踢得特別落力，攻入1球帶領西班牙U21大勝羅馬尼亞U21。這名22歲新星在小狂牛出任翼鋒盡展進攻...
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山下智久孖新木優子襲港為新片造勢
日本藝人山下智久和新木優子為主演的電影《看不見聽不見也愛你》展開亞洲巡迴宣傳，繼韓國站後，二人昨日抵達香港為新戲宣傳，有幾十位粉絲聞風到場接機。架着墨鏡的山下智久和新木優子約於5時許先後步出機場，粉絲...
2023-06-24
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李純恩 - 雲裏看見你｜好好過日子
近來多雲多雨，雲密了下雨，雲開了雨停。雨停了陽光乍現，天就藍了。天一藍雲就又亮又白，隨着風勢湧起，滿天的雲朵在藍天上變化出各種各樣的形狀，千軍萬馬的陣勢，只要你稍微有點想像力，便可以從中看到一個大千世...
2023-06-24
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潘頓四喜臨門
昨日舉行季內第三次黃昏賽，潘頓憑「嘉應獎昇」、「包裝伯樂」、「晶晶日上」和「威力奔騰」四W，並且成為騎師王；而「嘉應獎昇」和「威力奔騰」的練者賀賢另贏「澳華威威」，中三元兼成為練馬師王。至於羅富全勝出...
2023-06-19
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