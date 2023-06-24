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68歲林青霞獲金馬終身成就獎

2023-06-24 列印
■林青霞將會出席11月舉行的金馬獎。
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台灣金馬獎執委昨日宣佈，今屆金馬獎終身成就獎將頒予林青霞及導演陳坤厚。

現年68歲的林青霞1990年憑《滾滾紅塵》獲第27屆金馬獎影后，她獲悉自己得獎消息時表示：「非常感謝金馬獎頒給我終身成就獎，11月25號典禮當天見。」陳坤厚則表示：「不敢當！從事電影工作已60年，很感謝一起工作的上千位夥伴，以及一路指導的前輩們。」

林青霞在1970年代初以電影《窗外》出道，憑清麗外型迅速走紅，在愛情文藝片全盛時代，演出多部改編自瓊瑤小說的電影，登上一線女星寶座。其後台灣文藝片沒落，她成功轉型，先後拍了《刀馬旦》、《笑傲江湖之東方不敗》、《新龍門客棧》等，成功攀上影壇高峰。
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