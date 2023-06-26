TVB年中節目巡禮 擔定櫈仔睇好戲

■黃智雯在《隱門》中的演出，令人大讚。

■王心慰近年的作品，偏好暗黑懸疑題材。

■陳家樂、陳曉華的新劇《異空感應》，令人期待。

近日黃智雯離開TVB的消息滿天飛，不過好快她便出來澄清，事件屬子虛烏有，她跟TVB仍有約在身。筆者特別留意這宗新聞，全因睇到黃智雯在劇集《隱門》中精湛演出，所以她的新聞都會望多兩眼，好戲之人繼續留在TVB發展，對觀眾是一大喜訊。黃智雯在《隱門》中飾演賊王吳岱融女兒，看似平平無奇的師奶，上星期終於要爆喇。她歇斯底里對着空氣吐露真相的一幕戲，令筆者久久未能平復。那一刻黃智雯將角色隱藏多年的陰暗面，瞬間傾瀉而出，一時間令觀眾應接不暇，演技之好足以問鼎視后。好演員加上好劇本，令《隱門》7天跨平台總收視取得23.2點佳績，足以說明有觀眾支持。《隱門》講救贖與人性，同一背景的兩人，走上截然不同的光明與黑暗之路。劇本野心頗大，並非一味要討好觀眾，欣賞的同時需要觀眾用心思考，誰說TVB只懂拍「師奶劇」，其實現今的「師奶」涉獵甚廣，等閒劇集難入其法眼。王心慰劇集描述深刻人性講到《隱門》不能不提監製王心慰及編審翁善瑩的創作，紮實的劇情中，往往有出人意表的情節，令人目不暇給。今個星期踏入結局周，故事如何發展，且拭目以待。人稱Amy姐的王心慰是TVB資深的監製，早年作品有極欣賞的《烈火雄心》系列、《巨輪》系列，勝在夠寫實。到近年她筆鋒一轉，偏好暗黑懸疑題材，好似《失憶24小時》、《逆緣》、《迷》，對性本惡的人性有深刻的描述，正是筆者心儀的戲種。上星期有幸掹車邊，跟廣告商友人出席TVB在會展舉行的年中節目巡禮。香港真的「返晒嚟」，當日廣告商客戶達600多人，非常熱鬧。客戶的目的很簡單，就是睇下有甚麼好節目，可以配合旗下產品宣傳，相信當日推介的劇集及綜藝節目，沒有令他們失望。TVB亦嚴陣以待，出動近百藝人列陣，星光熠熠。「雙陳」配令人期待對筆者而言，睇明星尚在其次，重點當然是睇TVB推介的王牌劇集，計有《破毒強人》、《異空感應》、《奪命提示》、《靈戲逼人》、《羅密歐與祝英台》、《新聞女王》等。講到筆者那杯茶，自然又係Amy姐監製的《異空感應》，無他，單是懸疑劇情加上科幻感十足的劇名已經加分。加上「一通來自未來的求救電話、高智商的連環殺手」的情節介紹，確實讓人期待。劇中兩位主要演員陳家樂、陳曉華的「雙陳」配，勝在夠新鮮。特別是陳家樂跟小紅姐惠英紅多年前合作過電影《幸運是我》之後，得到小紅姐啟發，陳家樂在演技上明顯有長足進步，內心戲同角色掌握更見得心應手。所以筆者已打定主意，密切留意《異空感應》映期，準備到時「擔定櫈仔，霸頭位」欣賞。