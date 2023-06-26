《數你條命》教如何辨別渣男 杜如風自爆 被前度不斷翻兜

■首集《數你條命》主題是「渣男小三事務所」。

■靈魂談判師Depp，聯同J2er吳兆麟及陳欣茵主持《數你條命》。

■施焯日被指有異性緣。

■Nicole在不知情下變成「小十」。

■女Rapper譚淇淇在節目尾段現身，大談「渣」經。

■4位嘉賓對數字的磁場十分感興趣。

去年在無線人氣綜藝節目《通靈之王》中，有突出表現的靈魂談判師Depp，本周開始將一連兩星期降臨J2，以「另類」角度主持全新風水命理節目《數你條命》，透過拆解數字背後的密碼，計算出每組數字的代表意義。每集節目探討主題相當入肉，首5集分別圍繞「渣男」、「子女命」、「黑仔」、「移民」及「職場」五大貼地範疇進行探討。師傅指出，圍繞每人身邊的數字，包括身份證、電話號碼、車牌及銀行戶口號碼等，都會影響持有者的運程及磁場， 《數你條命》首集主題是「渣男小三事務所」，請來杜如風（Helen）、利穎怡、J2er胡美貽（Nicole）及施焯日（Arthur）擔任嘉賓，4人透過分享前度電話號碼的其中4個字，請來Depp師傅幫忙分析。原來每個數字組合都代表一個磁場，首集拆解8組磁場；當師傅解釋完所有數字秘密後，Nicole忍不住起雞皮，大叫：「佢電話number最尾係36。」Nicole慘被前男友一腳踏N船Helen與Nicole還分享曾被渣男欺騙的不愉快經歷，當中以Nicole的「一腳踏N船男」如何情人節連走3場最令眾人驚訝，Nicole說︰「自己唔覺意做咗5、6、7、8、9、10，我發現唔到。」Nicole續指有一趟男方自稱在家，還以家中貓相做證，最終竟因為陰差陽錯被Nicole在中環發現男方座駕斷正，但對方依然繼續死撐！Helen則直指遇過的渣男一隻手數不完，其中一位更擅長隱瞞︰「佢對住我我係坐正，但你唔知佢出面坐正咗幾多個。」她續指跟對方斷斷續續分了又拖︰「第一年拍咗3個月，第二年返嚟行咗一個月，其餘時間佢就同其他女仔拍拖，攝嚟攝去，不停翻兜。佢會自動失蹤，但佢真係好細心嘅，所有女仔嘅嘢都記得晒。」