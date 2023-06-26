湯洛雯積極減磅影婚照 讚馬國明鋼條身材零脂肪

■湯洛雯希望Keep住靚樣影婚照。

湯洛雯昨日以露肩裙為美容中心擔任開幕嘉賓，她年尾將與馬國明拉埋天窗，笑指馬國明近日放假，正好可一起籌備婚禮。湯洛雯說早前與馬國明一齊在會所游水，是拍拖至今首次，但因為是公眾空間，所以穿潛水衣下水，也想保持白晳影婚照，現在正積極運動減磅，目標是比選港姐時更瘦，現在已減10磅，希望再減10磅，但爆馬明不想操肌，「他跑步和踢波，所以是鋼條身材零脂肪，我問他可不可以練出6嚿腹肌，現在是兩嚿肌，相信他練成不難！」又指婚禮將於年尾在海外舉行，由親妹做伴娘，笑言一班好姊妹不用爭。