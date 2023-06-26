Anson Lo生日限定店開幕 展出家書感謝神徒支持

■Anson Lo寫給粉絲的家書，感謝他們支持。

為慶祝「教主」盧瀚霆（Anson Lo）下月7日28歲生日，盧瀚霆國際後援會為他舉辦一系列生日慈善活動，一連15日的限定店昨開幕，限定店以粉紅色為主題，當中展出他寫給fans的家書、戰衣、獎座等。後援會會長Annie透露在教主生日正日亦會有不同的活動，包括「教主碼頭」，市民可免費乘搭天星小輪來往中環及尖沙咀，又可免費乘坐摩天輪及設免費雪糕車派粉紅雪糕，Annie透露一連串慶祝活動共花費6位數字，當中亦發售多款周邊產品，扣除成本後，所有收益將會作慈善用途，分別捐給幫助小朋友、老人及動物等機構。去年的活動扣除成本後籌到270萬，希望今年更加成功。