後援會會長Annie透露在教主生日正日亦會有不同的活動，包括「教主碼頭」，市民可免費乘搭天星小輪來往中環及尖沙咀，又可免費乘坐摩天輪及設免費雪糕車派粉紅雪糕，Annie透露一連串慶祝活動共花費6位數字，當中亦發售多款周邊產品，扣除成本後，所有收益將會作慈善用途，分別捐給幫助小朋友、老人及動物等機構。去年的活動扣除成本後籌到270萬，希望今年更加成功。
Anson Lo生日限定店開幕 展出家書感謝神徒支持
後援會會長Annie透露在教主生日正日亦會有不同的活動，包括「教主碼頭」，市民可免費乘搭天星小輪來往中環及尖沙咀，又可免費乘坐摩天輪及設免費雪糕車派粉紅雪糕，Annie透露一連串慶祝活動共花費6位數字，當中亦發售多款周邊產品，扣除成本後，所有收益將會作慈善用途，分別捐給幫助小朋友、老人及動物等機構。去年的活動扣除成本後籌到270萬，希望今年更加成功。
政府九月收地 影響深遠 粉嶺高球場 攀樹錦標賽前景不明
政府將於今年9月收回粉嶺高爾夫球場部份土地，原計劃興建公營房屋，早前稱將暫修訂「未決定用途」，仍引起不少反對的聲音，包括攀樹運動員。原來，粉嶺高球會舉行國際高球大賽盛事以外，每年年底亦會借出樹林場地，...
2023-06-26
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
連續3日錄40度 華北高溫破紀錄
北京及部份北方地區正經歷破紀錄高溫。上周四端午節當日至周六期間，北京錄得有史以來連續3日達攝氏40度的氣溫。氣象專家指，華北及華東等地7月前半個月仍會迎來兩波高溫天氣。北京市氣象台上周五早上發佈紅色高...
2023-06-26
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
東京列車外籍男亮刀 乘客爭相走避
日本東京JR山手線昨午有人在車廂內帶刀，引發乘客爭相走避。列車駛到JR新宿站緊急疏散時，亦引起混亂，3人在疏散過程中受傷。據報警方已逮捕疑似外國籍的帶刀男子，他解釋稱自己任職廚師，在車上打瞌睡時，不小...
2023-06-26
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
HENLEY PARK 現樓示位全面睇
市區新盤以快打慢，迅速開價應市。恒基發展的啟德HENLEY PARK以現樓應市，日前推首張價單，涉148伙，提供最高10%折扣，折實入場價為518.2萬起，折實平均呎價21088元，其中65伙折實低於...
2023-06-24
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
北水偏弱 短線難現大反彈 恒指沽壓重 恐下試18044
北水今日重啟，俄羅斯兵變亦已休戰，惟因美國最新採購經理指數（PMI）表現欠佳，美股3大指數上周五均向下，恒指夜期亦跌111點，收報18764點，較港股收市低水126點。有分析指，恒指上周累計跌幅大，加...
2023-06-26
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
祖爾甘保攻力靠得住 勝利之「哥」
美洲金盃3屆冠軍哥斯達黎加，今晚C組首輪於美國國際邁亞密球場出戰巴拿馬。該隊前鋒祖爾甘保今季助墨超球隊利昂贏得中北美洲及加勒比海聯賽冠軍盃，期望將球會氣勢帶到國家隊，領軍爭取第4次奪美洲金盃，今晚必全...
2023-06-26
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
「億萬駙馬」被老婆調教到化境 伍富橋多謝網民鬧佢 畀Like食軟飯惡評
伍富橋（Alvin）最近推出新歌《很多很多份之一》，以跟太太梁兆楹（Shirley）的愛情故事作藍本 ，順道慶祝結婚周年。由於老婆的億萬千金背景，Alvin由2022年2月公開戀情至5月閃婚以來，收到...
2023-06-26
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
「寶蓮禪寺不可無蓮」 緣聚荷花推廣中國文化
「盛世荷花．福佑香江」2023香港荷花展，上周五在寶蓮禪寺隆重開幕，將一連10日對公眾開放。星島新聞集團有幸作為三大主辦機構之一，聯同寶蓮禪寺及香港園藝學會將滿山蓮花的視覺盛宴帶給香港市民並推廣至全世...
2023-06-26
- KellyChu - 跨境動車新制服亮相 熊貓配竹葉鮮亮夠大方｜Executive日記
- 譚紀豪 - 野馬效應｜無名指
- 盧永雄 - 香港服務業急待數碼化｜巴士的點評
- Cally - 綠怡咖啡廳「夏日燕窩．蠔宴」自助晚餐 加推薄餅製作工作坊俾小朋友｜商界講呢啲
- Cally - 第二期消費卷又黎啦！ 用消費卷購買最貼心禮物給父母｜商界講呢啲
- Cally - 7CAFÉ+VERSUS期間限定店進駐中環街市 多款限定健康飲品及運動襪型格登場｜商界講呢啲
- Cally - 佳節食多咗？ 「卓營方天然益生菌+螺旋藻」幫到你！｜商界講呢啲
- 馮榕榕（Ruby） - 矛盾只因心愛着｜榕榕細語
- 葉澍堃 - 東京「Miyasaka」「宮坂」 食精美懷石料理｜葉Sir食經
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
潘頓五W捧兩盃
昨日有兩場三級賽，結果「永遠美麗」捧精英盃，「自勝者強」捧精英碟，兩駒的騎練都是潘頓和蔡約翰，他們還合作勝出「驕陽明駒」，於第九場後已雙雙提前封王。至於伍鵬志憑「發財秘笈」、「綠族光芒」和「神虎龍駒」...
2023-06-26
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6