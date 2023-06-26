陳凱琳預告開生日船P 獲老公批准着泳衣亮相

■梁芷佩9月將出發到北極拍外景。

陳凱琳（Grace）與梁芷珮昨日在尖沙咀亮相環保活動，剛迎接32歲生日的Grace，透露與老公鄭嘉穎撐枱腳，她表示早已向老公表明不想收禮物，因為覺得現在有3個小朋友，使費很大，與其送禮不如用來食餐好。除了撐枱腳外，Grace透露更會與朋友開船P慶生，成為3子之母後，已很少機會出海游水，因此也會穿泳衣亮相，透露是粉紅色泳裝，與參選時差不多性感，她笑言老公嘉穎已批准。而主持《潮什麼》系列的梁芷佩，透露9月將出發到北極拍新一輯節目，計劃拍攝一個月。