任睇No.1
  • 29º
  • 86%
  • 2023年6月26日 星期一
熱門： 俄羅斯國泰客機故障鐵達尼號七一優惠港鐵

日報新聞 > 娛樂

陳凱琳預告開生日船P 獲老公批准着泳衣亮相

2023-06-26 列印
■陳凱琳強調，生日同老公撐枱腳已很開心。
Previous Next

陳凱琳（Grace）與梁芷珮昨日在尖沙咀亮相環保活動，剛迎接32歲生日的Grace，透露與老公鄭嘉穎撐枱腳，她表示早已向老公表明不想收禮物，因為覺得現在有3個小朋友，使費很大，與其送禮不如用來食餐好。

除了撐枱腳外，Grace透露更會與朋友開船P慶生，成為3子之母後，已很少機會出海游水，因此也會穿泳衣亮相，透露是粉紅色泳裝，與參選時差不多性感，她笑言老公嘉穎已批准。而主持《潮什麼》系列的梁芷佩，透露9月將出發到北極拍新一輯節目，計劃拍攝一個月。■梁芷佩9月將出發到北極拍外景。
■梁芷佩9月將出發到北極拍外景。
想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
下載星島頭條App
hd