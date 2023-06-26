「億萬駙馬」被老婆調教到化境 伍富橋多謝網民鬧佢 畀Like食軟飯惡評

■去度蜜月歎世界，Alvin一樣預了酸民會留言。

■Shirley的嫁妝擺滿成張大枱，相當誇張。

■兩人去歐洲度蜜月，行李箱數量驚人，又被網民狂寸。

■Alvin跟Shirley由拍拖開始不斷被惡意批評，反令他們感情更堅固。

■公開戀情3個月，Alvin跟Shirley已在女方獨立屋註冊結婚。

■Alvin未來工作重心會放在健身中心生意上，但不會放棄最愛的唱歌事業。

■Alvin新歌MV搵杜以辰做女主角，貪個樣夠親切，更有方力申客串。

■身為健身教練的Alvin婚後開始幸福肥，他解釋為參加健美比賽而增磅。

■Alvin早在跟Shirley拍拖前，已投資健身中心。

■在《法言人》演自閉症患者「啟年」後，短期內應該難見到Alvin拍劇。

伍富橋（Alvin）最近推出新歌《很多很多份之一》，以跟太太梁兆楹（Shirley）的愛情故事作藍本 ，順道慶祝結婚周年。由於老婆的億萬千金背景，Alvin由2022年2月公開戀情至5月閃婚以來，收到大量惡意批評。Alvin坦認最初好介意，後來太太安慰他，現在有大屋住有老婆錫的他，你有你恥笑，佢有佢好好享受富貴婚姻生活。對被封「億萬駙馬」，他笑言「駙馬都有女婿嘅意思。」見到網民留言嘲笑仲會畀like㖭，叻仔，識玩喎。採訪：杜杜 攝影：朱偉彥髮型：Anthony Wong 化妝：Kyo LeeAlvin早在3年前已收到《很》的demo，但仍未想到主題，直到年前遇到Shirley更閃婚，就決定用兩人的愛情故事，「記錄低我人生進入另一個階段，對婚姻、愛情的一個寫照。」愛情故事由睇唔順眼開始唱片公司最初打算邀請Shirley出任MV女主角，「佢唔制啦！佢係圈外人都唔想佢出鏡，會影響到生活，唔想勉強佢，但最尾都決定擺返合照上去，始終係講我同太太嘅故事，有我哋嘅相好似圓滿啲。」雖然Shirley冇份拍MV，但化身美食大使支持老公，「佢前一晚準備咗好多泰式撈海鮮畀我帶畀工作人員食，去到健身室拍佢又上嚟萬歲請食漢堡包同飲珍珠奶茶。」MV中，Alvin跟飾演其太太的杜以辰，由最初睇唔順眼到撻着，正是他跟Shirley的寫照。兩人早在2016年已於TVB娛樂新聞台共事，當時任主播的Alvin性格太被動，連招呼都唔打，令身為助理編導的Shirley覺得他好冇禮貌，印象極差，直至2021年兩人再重遇，「朋友帶佢上嚟我健身房教佢做gym，佢上到嚟大家都客客氣氣，之後我哋先真正認識，就係咁奇妙。」網民開心就得真係冇所謂Alvin在2022年2月2日（年初二）首次公開Shirley的女友身份，女方的億萬富豪千金身份極速被起底，家族有兩間麻將館，其父從事物流和食品等生意，家住超過5000呎的西貢獨立屋，市值近2億。直到3月14日，Alvin宣佈求婚成功，並於5月8日註冊，因為流程太快，討論區洗版式嘲笑男方「好快手喎」、「男人的夢想」、「分身家就和味」、「我都想食軟飯」等等，總之人人都想做富仔。Alvin老實表示最初跟老婆都好嬲，後來是太太先安慰他，「佢比較成熟，好快就調整到心態安慰返我，叫我唔使理外界聲音，我哋生活過得好，同外父外母都相處得好，已經夠！」Alvin被老婆調教到化境，坦言「佢哋有講嘢嘅權利，唔到我哋控制，但我哋亦唔一定要睇呢啲批評，校正心態，呢年幾兩年我已經慣咗。」話咁快結婚1周年，酸民留言冇停過，特別是Alvin上載晒命PO的時候，他覺得最對唔住屋企人，「對太太屋企人唔係太公平，佢哋係圈外人冇義務去接受呢啲批評，對佢哋有啲愧疚，所以繼續做一個好女婿，好老公去補償佢哋。」對於被封「億萬駙馬」Alvin就有咁嘅睇法，「駙馬都有女婿嘅意思，做得公眾人物可以有好多個名，我之前拍《法言人》演自閉症患者叫『啟年』，我太太都叫咗我兩個禮拜，哈哈！所以冇乜所謂，佢哋嗌得開心就得。」他更會在惡意留言上點讚，「話『碗飯好腍呀』我會like㗎！多謝你關注我囉！有啲人冇follow我都會入嚟鬧我，都要多謝你，所以咪like佢囉！唔通我like佢都鬧我咩。」不過他強調不會有任何回應，以免引起罵戰，「有乜好鬧啫！大家又唔識。」Alvin近年較少幕前工作，他強調絕非唔憂做，只是想減少拍劇，將工作重心放在健身中心的生意上，「教學生好難分身，再加上做咗人夫同女婿，要開始諗生活，冇理由攤大手板乜都唔做㗎嘛！出面啲人點講都唔緊要，我知自己做緊咩，我有攞錢返屋企已經夠，亦都令我將重心偏向喺生意多啲。」