食辣食上癮 自認廚藝不錯 朝比奈彩渴望參觀 香港藝術建築

■朝比奈彩昨日專程來港，出席譚仔三哥米線「三哥水煮湯軟殼蟹米線」發佈會。

■朝比奈彩大讚米線超級好食。

■朝比奈彩表示，羅漢果蘆薈特飲亦非常解辣。

■門外大批粉絲聚集，為一睹朝比奈彩風采。

日劇《今際之國的有栖》飾演「水雞光」的日本人氣女星朝比奈彩，昨日出席譚仔三哥米線「三哥水煮湯軟殼蟹米線」發布會，朝比奈彩身穿露肩貼身長裙，盡展「九頭身」弗爆高挑身形，吸引半百粉絲到場。朝比奈彩以廣東話打招呼及自我介紹，表示在東京也曾光顧譚仔三哥米線，喜歡番茄和麻辣湯底。朝比奈彩更即場試食全新推出期間限定「三哥水煮湯軟殼蟹米線」、限定小食「我是你的避風塘豬扒件」和限定特飲「羅漢果然好解辣蘆薈特飲」，大讚超級好味，自認也食得辣，覺得香港所吃的辣度比日本稍辣，水煮湯硬殼蟹味道很特別，辣度令她吃上癮，另外，豬扒件具柔軟度及味道鮮美，羅漢果蘆薈特飲亦非常解辣，與米線絕配。恨拍飲食節目首次來香港工作的朝比奈彩表示前日去了山頂觀光，覺得香港夜景很美，香港是個很好的地方，但昨日活動後便要返回日本，已買手信給朋友，希望日後再來港，參觀有藝術感的建築。朝比奈彩表示來港出席試食活動很有趣，也想拍攝飲食或旅遊節目，自稱廚藝不錯，能煮一般家庭料理。談到眾多粉絲支持，朝比奈彩直言感到驚喜和有點嚇親，自己因《今際之國的有栖》而被人認識，在社交網與外國粉絲傾談，今次現場見到很多粉絲，感到被愛戴。她表示前晚學習以廣東話自我介紹，覺得廣東話很難，笑言完全搞唔掂。問是否認識香港演員？她說不太認識，自己也是模特兒，如能在時裝周認識香港演員也不錯。朝比奈彩以打女「水雞光」一角爆紅，透露將有電影作品推出，亦以動作為主，雖然沒學過武打，也想學武挑戰一下。談到香港很多動作片，想不想來港發展？她說：「若有機會也想嘗試，大家大多透過動作打女而認識我，我也是模特兒，希望大家也認識我模特兒的一面。」