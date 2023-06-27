Dada晒S形身材驚現肋骨

向來擁有34E驕人身材的陳靜（Dada），不時在社交網派福利，大晒性感相兼分享健身心得，Dada日前上載了一張泳衣照，相中見她穿上黑色比堅尼配透視白色披肩，零贅肉身材弗爆，非常火辣。

Dada在女攝影師的鏡頭前擺出多個甫士，又向住大海舉高雙手，完美S形身形表露無遺，有網民雖然大讚Dada身材噴血，但顯然過瘦，整排肋骨明顯盡現，不少網民都很擔心她的健康狀況，認為她應該要略為增肥。

