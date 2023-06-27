Dada在女攝影師的鏡頭前擺出多個甫士，又向住大海舉高雙手，完美S形身形表露無遺，有網民雖然大讚Dada身材噴血，但顯然過瘦，整排肋骨明顯盡現，不少網民都很擔心她的健康狀況，認為她應該要略為增肥。
Dada晒S形身材驚現肋骨
Dada在女攝影師的鏡頭前擺出多個甫士，又向住大海舉高雙手，完美S形身形表露無遺，有網民雖然大讚Dada身材噴血，但顯然過瘦，整排肋骨明顯盡現，不少網民都很擔心她的健康狀況，認為她應該要略為增肥。
葉麗儀城規會發言 撐保留百年球場 生態專家斥收地如「屠殺」大樹林
港府收回粉嶺高球場土地並興建公營房屋的計劃，昨天在城規會上遭到多名生態專家圍攻。有「樹博士」之稱的詹志勇教授評估，擬建屋區內76%的樹木會被砍掉，他形容為「一場（大樹）屠殺」。嘉道理農場的生態學家反對...
2023-06-27
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四川巴朗山採花打卡 女遊客手持受保護 「綠絨蒿」 花遭舉報
內地一名女子持屬稀有品種的綠絨蒿，在四川禁止戶外活動的巴朗山打卡，被多名網友舉報。女子之後下架影片，其帳號也遭到平台屏蔽。臥龍自然保護區稱會調查事件，坦言過往有多宗類似處罰違規穿越事件。網名「薄荷榴蓮...
2023-06-27
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將徹查內部叛變 俄防長紹伊古軍營亮相 傳普里戈任藏身白俄酒店
俄羅斯僱傭兵組織瓦格納集團發動兵變後，俄羅斯國防部長紹伊古被傳地位不穩，不過俄媒昨日播出影片，顯示他到軍營視察軍隊的情形，打破了他可能被撤換的傳聞。另外，美方已主動向俄方澄清與叛亂事件無關。日前發動兵...
2023-06-27
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University Hill連沽2伙特色戶
焦點盤積極收票，雖然凍結市場購買力，但新盤仍陸續售出貨尾單位。新地旗下大埔白石角University Hill 2B期昨日連沽2伙特色戶，包括3座地下B6室，面積393方呎，為2房戶，附設294方呎花...
2023-06-27
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人幣在岸價低見7.22 分析：跌勢恐未完
人民幣「跌跌不休」，在岸價（CNY）端午節後開市首日失守7.23，跌逾400點子。隨着人民幣不斷走弱，港幣兌人民幣匯率升至自去年11月初以來高位，每百港元兌人民幣升穿92水平。分析師表示，人民幣仍未跌...
2023-06-27
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基迪拿尼善組織攻勢 「利」字當頭
葡萄牙U21在今晚U21歐洲國家盃A組尾輪必須擊敗比利時U21，還要寄望同組荷蘭U21面對格魯吉亞U21時失分，方能晉級8強，領軍入波奏捷的重任就交予狼隊攻擊孖寶柏度尼圖和法比奧施華。然而這兩粒「葡萄...
2023-06-27
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《造星V》民選冠軍 曾被老婆嫌棄又矮又嘈 33歲香胤宅爆紅大癲 吸走Ian Edan粉絲
早前《頭條日報》獨家披露《全民造星V》終極十強名單，由首輪94強憑住超高質演出，被觀眾封為頂頭大熱的9號Lyman Heung（香胤宅）當然有份。自《造星V》於5月15日首播以來，33歲的香香（暱稱）...
2023-06-27
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李純恩 - 尚能飯否｜好好過日子
現在許多人不吃米飯，平時吃飯，只吃菜，不吃飯，說是為了健康，說是不想胖，說是防糖尿，說得好像米飯有毒，吃一點就會把人毀了。但是，再怎麼不吃米飯的人，到了泰國就會破戒，因為泰國菜太下飯，吃泰國菜沒有白飯...
2023-06-27
- 辛正兒 - 濫用2元乘車優惠 巡查未止應研起訴｜社論
- 陶傑 - 冒險的悲劇｜油尖多士
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- Michael Chugani 褚簡寧 - Cage match｜又中又英
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潘頓五W捧兩盃
昨日有兩場三級賽，結果「永遠美麗」捧精英盃，「自勝者強」捧精英碟，兩駒的騎練都是潘頓和蔡約翰，他們還合作勝出「驕陽明駒」，於第九場後已雙雙提前封王。至於伍鵬志憑「發財秘笈」、「綠族光芒」和「神虎龍駒」...
2023-06-26
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