李龍基自資寫歌不為賺錢

李龍基日前為男士系列產品拍攝廣告，分享保持精壯活力的心得，正計劃今年跟36歲女友Chris結婚的李龍基，不僅受對方感染而年輕化，更因為不煙不酒、生活檢點，且早於廿年前已注重補健，縱然72歲依然「有心有力」。



提到事業與家庭上的平衡，李龍基指現階段心態是努力工作，盡情去玩，在歌唱路上，他仍然有一份熱血追求，更即將於7月與好友葉振棠在伊館開演唱會，他表示：「以前唱歌、拍戲都係為搵食，尤其是唱歌，唱完收到錢就算，而家嘅我會自己出錢製作、寫歌，最近我都作咗幾隻歌，o依家搵緊朋友幫手填詞、編曲，甚至錄音，賺唔賺錢唔重要，最緊要滿足自己。」

