黃家強怒轟肥媽講大話

本周五（30日）是Beyond靈魂人物黃家駒逝世30年，TVB日前播出特備節目《永遠光輝 黃家駒》，除了回顧黃家駒昔日的演出片段外，肥媽在節目上聲稱黃家強來電，表示黃家駒生前寫過一首歌《感激這對手》送給自己，而肥媽這番對話，竟然惹來黃家強的不滿，公開炮轟肥媽「講大話」！有一段時間未有更新社交平台的黃家強，昨日突然更新並出po表示：「關於我的都是謊言，我哥哥雖然走了，我還活生生的，怎麼可以這樣不尊重人，無論是甚麼途徑得到這首歌，誠實說出原因未必不能『感動』人。」至於肥媽在昨日傍晚出po澄清，並貼出一張錄音帶盒的相片，肥媽指盒上的字是當年家駒親手寫上她的名字。她表示錄制《感激這對手》這首歌，源於年初的時候收到家駒經理人Leslie的邀請，20年前與家強出席一個event時，家強曾經跟她提過家駒作了一首歌送給她，但並非最近收到電話。