妻偕子女加國探親 陳豪留港：有啲寂寞

現在許多人不吃米飯，平時吃飯，只吃菜，不吃飯，說是為了健康，說是不想胖，說是防糖尿，說得好像米飯有毒，吃一點就會把人毀了。但是，再怎麼不吃米飯的人，到了泰國就會破戒，因為泰國菜太下飯，吃泰國菜沒有白飯...

2023-06-27