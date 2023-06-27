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妻偕子女加國探親 陳豪留港：有啲寂寞

2023-06-27 列印
■陳豪坦言與太太財政上是完全透明。
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陳豪昨日出席理財產品發佈會，會上首播電視廣告，廣告中的陳豪有多個造型。

談到近況，陳豪表示8月會開工，而太太陳茵媺與3名子女早前已飛往加拿大探親，於8月中才回港。他說：「疫情關係，佢哋3年無返去，通關想帶佢哋見吓外公、外婆，佢哋個個都變高咗！我依家日日會同仔女視像，求佢哋講多兩句跟住就bye bye，佢哋會掛住玩，唔係唔肯，如果面對面會多啲時間傾。有啲唔慣，屋企好空洞，因為我為咗佢哋生活，而家一下子唔見晒，有啲寂寞。」
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