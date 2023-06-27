候選佳麗「變髮」輕微 Juliana失招牌金髮 兼收埋驕人身材

■未改造前的Juliana，一頭金髮加貼身白Tee，好養眼。

■左起：Anna、Hera、趙穎琪及Jennifer的髮型，冇乜特色。

■Michelle堅持保留兩側長髮，因可修飾面形。

■左起：Victoria、Zora及Hanna似仲未整完頭髮。

■Kitty變髮後的不同，可能只是件衫不同。

■能否分辨Kitty變髮前。

《2023香港小姐競選》昨日安排入圍佳麗到金鐘進行髮型改造，當中11位佳麗率先現身，更以Dress code的白Tee與牛仔褲亮相，相信是為配合拍攝，但大部份佳麗髮型都只是微調，根本看不到有甚麼變化，只有在初選時以金髮搶晒鏡的「翻版蔡思貝」Juliana變化最大，沒有了招牌金髮，失色了不少。昨日現身的11位佳麗包括18歲剛考完DSE的Hanna、Anna、Jennifer、雷莊𠒇提名的Michelle、Hera、Victoria、趙穎琪、莊子璇、「翻版蔡思貝」Juliana、Kitty以及Zora。一頭金髮的Juliana除了髮型醒目，穿白Tee的她身材亦十分搶眼，她在入髮型屋前被問到可擔心染黑頭髮？她表示不擔心，黑色頭髮也OK。而Kitty現身時顯得狼狽，一度衝撞髮型屋大門似趕地鐵。Michelle飲咖啡去水腫中午過後佳麗們陸續完成改造，但大部份佳麗髮型變化不大，Juliana果然未能保留原本髮色，招牌金髮變了挑染灰色漸變的新髮型，失色不少，她更換上另一件白Tee，未知是否身形太驕人而要換衫，她與莊子璇齊齊受訪，講到未能保留金髮，她表示沒有不開心，反而喜歡現在的新髮色：「幾鍾意這個改變。（之前一直金髮？）之前兩年都是金髮。」她更表示要keep fit備戰。而子璇則指變化不大，因一直有染髮昨日只做護髮，更笑言仍未開始keep fit。Hanna與Victoria、Zora齊齊步出，她對新造型感滿意，面露笑容，透露髮尾有燙捲，不介意新造型顯得成熟。而Michelle獨自現身，一頭麻色頭髮的她表示變化不大，更向髮型師建議保留兩側長髮可修飾面形，她表示正積極備戰，除了請私人教練做gym及游水，更會飲咖啡去水腫。