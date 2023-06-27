《造星V》民選冠軍 曾被老婆嫌棄又矮又嘈 33歲香胤宅爆紅大癲 吸走Ian Edan粉絲

爵屎笑晒■因為隊友教路，香香學識開live，更經常跟隊友一齊玩，連Edan粉絲都睇到笑晒。

鏡粉好Like■香香的TG Group「香印提籽」有逾2,000成員，Ian粉絲都被香香魅力吸咗入群組。

國際Fan Club■Fans已替香香成立國際後援會，連logo都設計好。

潮語好難■因為香香廣東話唔好，開live有好多笑話，例如唔明咩叫食花生。

氹死Fans■香香開live零偶包，玩急口令之餘表情仲好古靈精怪（圖），又會久不久現身TG Group同fans打招呼。

中學同學■香香跟太太Zoe早在初中已認識，但當時對方唔睬佢。

肉緊比劃■香香自認發育遲，初識太太時矮對方成個頭，他做晒手勢講得好肉緊。

感激父母■香香感激父母任他自由發展，細個學琴悶到瞓着，要求學結他彈一陣就放棄都冇問題。

抗拒舞衣■香香11歲時為陪媽咪而學拉丁舞，由抗拒穿低V貼身舞衣，到贏了比賽才夠膽同朋友講。

早前《頭條日報》獨家披露《全民造星V》終極十強名單，由首輪94強憑住超高質演出，被觀眾封為頂頭大熱的9號Lyman Heung（香胤宅）當然有份。自《造星V》於5月15日首播以來，33歲的香香（暱稱）已極速吸納大量孩籽（Lyman粉絲暱稱），IG Followers 由首播的1,698去到最新的2.1萬，逾2000人的TG群組更有唔少Ian及Edan fans支持。難得香香好老實，早在IG Live已主動公開已婚，還跟《頭條日報》首公開跟太太Zoe結婚3年，拍拖12年的搞笑浪漫愛情故事。溫提各位孩籽，唔想笑到失儀，切勿在街睇片。 採訪：杜杜 攝影：孔子曾是美國音樂劇《芝加哥Chicago》巡演成員的香香，舞台經驗相當豐富，難怪首輪演出後，討論區已有不少留言讚他拉高節目水平，香香聽畢相當興奮，「真係好開心人哋欣賞我嘅表演，有個推動力唔好畀佢停，畀返啲支持觀眾，我會繼續努力，你令我開心，我都想令大家開心。」努力用中文答謝「孩籽」已有fans替香香成立國際後援會，又有TG Group「香印提籽」，講到fans名稱叫「孩籽」及「香印提籽」，曾在IG live將小腿講成細腿的他用有限的中文解釋，「提籽係提子啲核，開心感覺係要慢慢感受，慢慢種啲開心出嚟，哈哈！」要他用廣東話跟粉絲答謝，立即變成慢動作，「香印提籽們，多謝你支持，多謝你好用心推動到我，你哋啲正能量幫到我，繼續畀啲好嘅表演你哋睇，唔好忘記支持我其他隊友，好期望見到你哋。」講完即鬆一口氣，除多謝記者push佢講廣東話，更搞笑補充，「如果頭先個play back可以撳返1.5（倍）應該就OK。」靠太太及睇港產片學中文香香在夏威夷出世，香港長大，但因自小讀國際學校，中文水準有限，他笑言最叻就是講新年賀詞，「同長輩就會講啲中文，新年就要背熟要講啲咩，身體健康、龍馬精神，呢啲係最叻。」香香在港讀到初中，15、16歲再到夏威夷升學，之後返港入讀演藝學院深造音樂劇，再轉到英國肯特大學讀戲劇和劇場藝術研究。在紐約生活是接觸最多中文的時候，「同太太（Zoe）喺嗰度生活，佢識多啲中文，又睇多啲港產片。」香香在IG Live稱呼相戀12年的Zoe做wife，他坦認已婚3年，跟老婆早在中學已認識，再於英國大學重遇。「喺國際學校認識，我哋同年，同級唔同班，佢高我成個頭（香香做晒手勢肉緊比劃身高），我發育比較遲。」香香更自爆跟太太未能於中學時發展，除因高度還因為他太嘈，「佢唔會睬我，我太活潑，大聲好嘈，可能因為我喺英國成熟咗少少。」MIRROR成員只記得8個人香香不擔心人夫身份會令fans流失，「我希望你鍾意我係因為我嘅表演。」至於會否影響在香港演藝圈發展，他亦答得坦白，「係會有少少影響，但我有信心。」香香又坦言期待在港發展亦有好大抱負，「我鍾意跳舞、演戲，同埋唱歌，我想用呢三樣嘢做到一個水準嘅表演，舞台劇、音樂劇、戲劇、電視都會做，我明白大城巿係好stressful，希望透過我嘅表演大家就可以destress吓自己。」不過香香坦認對香港娛樂圈唔了解，連《全民造星》頭4屆都是參賽後才惡補，而且專揀跳舞表演嚟睇，特別是拉丁舞，如《造星I》Tiger及《造星IV》暐翹等，希望知己知彼，「如果人哋做過啲嘢，一定會有比較，自己都會諗吓想睇啲乜嘢，唔想重複。」要他數出師兄MIRROR成員名字，雖然他知有12個人，但只數到跟他面試的AK和Lokman，跟住姜濤、Tiger、Ian、Edan，之後他歎一口氣再諗到Alton和Stanley，最後Jer、Jeremy、Frankie及AL始終記唔到，「我死啦咁樣，very sorry，如果我入到行要同你哋握過手，因為我未meet過，唔好意思，慢慢再認識啲師兄。」