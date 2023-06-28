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MC Jin廣州開個唱 林峯驚喜現身撐場

2023-06-28 列印
■林峯擔任特別嘉賓之餘，還分享他MC Jin之間的緣份。
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歐陽靖MC Jin剛於周日在廣州舉行《古靈靖怪巡回SHOW》首站個唱，正式開啟巡迴之旅。MC Jin把自己的多首歌曲穿插在劇場與分享環節中，通過說唱、唱、演、說等多種形式向觀眾呈現了一個立體的他。當晚他還邀請了林峯擔任特別嘉賓，二人不僅分享了他們之間的特殊緣份，更首度現場合唱了《Reunion》，喚醒了許多樂迷的回憶。

在劇場演出中，MC Jin融入了不少梗與歌曲，無論是普通話繞口令還是之前在綜藝節目上翻唱的《無心傷害》，都給觀眾帶來不少驚喜。
  隨後，歐陽靖還在台上跟大家分享了幾個不同階段的自己，在演出尾段，MC Jin表示這次演出都是自己的想法。除林峯之外，MC Jin的好友林書豪更在緊密的工作行程中，特地飛到廣州欣賞首場演出。■好友林書豪特意飛到廣州欣賞MC Jin首場演出。
■好友林書豪特意飛到廣州欣賞MC Jin首場演出。
■MC Jin在廣州為巡唱展開序幕。
■MC Jin在廣州為巡唱展開序幕。
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