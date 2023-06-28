MC Jin廣州開個唱 林峯驚喜現身撐場

在劇場演出中，MC Jin融入了不少梗與歌曲，無論是普通話繞口令還是之前在綜藝節目上翻唱的《無心傷害》，都給觀眾帶來不少驚喜。
隨後，歐陽靖還在台上跟大家分享了幾個不同階段的自己，在演出尾段，MC Jin表示這次演出都是自己的想法。除林峯之外，MC Jin的好友林書豪更在緊密的工作行程中，特地飛到廣州欣賞首場演出。
港鐵沙中線工程在2018年5月爆出醜聞，紅磡站被揭有鋼筋遭剪短等，導致工程超支逾200億元，過海段延誤近半年才通車。其實，2017年工程的總承建商「禮頓建築」被揭紅磡站機房工程嚴重偏離圖則，屋宇署票控...
2023-06-28
據彭博社報道，美國財長耶倫計劃下月初訪問北京，與中方官員進行經濟高層對話。與此同時，也傳出美國總統拜登最快將於下月底推出行政命令，限制美國企業投資中國高科技產業。耶倫今年初已多次表示期待訪華，但之後中...
2023-06-28
俄羅斯僱傭兵組織瓦格納集團發動的兵變落幕後，俄羅斯總統普京周一深夜首度露面演說。他批評叛亂者是叛徒，指西方和烏克蘭都想讓俄羅斯自相殘殺。俄羅斯聯邦安全局昨指，已正式撤銷瓦格納集團首領普里戈任的刑事立案...
2023-06-28
由嘉里、信和、太古地產及港鐵合作發展的黃竹坑站上蓋項目海盈山部署推售，嘉里發展董事及香港區總經理湯耀宗表示，海盈山昨日上載樓書，料短期內開放展銷廳及示範單位，項目將參考南區豪宅及鐵路上蓋項目，對於政府...
2023-06-28
市傳中國國有大行「出手」在即期外匯市場拋售美元，試圖阻止近期人民幣跌勢，人民幣昨日回升。恒指連挫5日累跌1246點後，昨日高開57點，其後愈升愈有，最多曾升432點，收復19000關，收報19148點...
2023-06-28
今晚U21歐洲國家盃D組最後一輪將上演出線生死大戰，意大利U21、挪威U21、瑞士U21和法國U21皆有機會出線。而法國U21今晚中立場對瑞士U21只要不敗即晉級，獲主帥列普大讚舉足輕重的中場卡夫蘭杜...
2023-06-28
《2023香港小姐競選》昨日安排10位佳麗到中環進行髮型改造，現身的佳麗包括梁晶晶（Nicole）、Jessica、王怡然（Lynn）、Venus、Debbie、Eris、「鍾嘉欣師妹」Cindy、J...
2023-06-28
自大埔龍尾村發生碎屍謀殺案之後，荷里活廣場一名精神病患者無差別刀殺兩名女途人，其後深水埗再發生三屍倫常慘案，加上數次社區有人持刀流連，一時之間，香港似乎籠罩在暴力陰霾中。然而，這些都是個別事件，實際上...
2023-06-28
第四場四班一二○○米。「迎樂」三歲新馬今仗初跑谷草，即碰上多匹近期在此程有上佳演出的強手，要贏無疑難度有點大，但本身近績其實亦非易與。「迎樂」雖然插班後四戰未勝，但前仗初跑千四米，在慢步速下能追回第四...
2023-06-28